Ben Titley: "Mireia es una de las nadadoras mentalmente más duras que he conocido"

Madrid, 5 jun. El británico Ben Titley, entrenador responsable del CNE San Cugat, se refirió a la figura de la nadadora española Mireia Belmonte y consideró que mentalmente es una de las "más duras" que ha conocido, durante la presentación del equipo técnico de la Real Federación Española de Natación (RFEN) llevada a cabo en la sede de la agencia EFE.

"Conozco a Mireia Belmonte desde los 16 años. Es probablemente una de las nadadoras mentalmente más duras que he conocido. No ha hecho una sesión de nado completa usando los brazos de forma prolongada desde octubre, son nueve meses. En este momento su cuerpo no le permite hacer lo que su cerebro quiere. Está haciendo todo lo posible para recuperar sus hombros, para darles descanso", dijo.

"Sé que ha sido muy exitosa para España pero lo más impresionante de ella es la mentalidad para volver a la piscina. La natación es más aburrida que el waterpolo o los saltos. Es ir de arriba a abajo y de abajo arriba. Si encima eso lo haces sin brazos durante nueve meses... es lo más impresionante de lo que ella ha hecho al margen de las medallas", señaló.

Por todo ello cree que verla en París 2024 sería una gran logro para ella: "Espero y creo que cuando su cuerpo y sus brazos le permitan hacer lo que su cabeza quiere, volver a los Juegos por quinta vez será una historia maravillosa. Pero no hay que marcarse expectativas de medallas, eso está lejos del momento en el que se encuentra ahora".

"Tiene que controlar lo que puede controlar ahora, y lo más importante en este momento es su cerebro. Es una mujer y una atleta fuerte. Ese es su rol y se lo está enseñando a los atletas jóvenes, es una lección muy importante que ellos deben entender. Las medallas son importantes, pero ahora lo es más su fuerza mental", añadió.

Titley profundizó sobre los nadadores españoles que se encuentran actualmente en edad temprana: "No creo que veamos a los nadadores jóvenes preparados para el 2024. Muchos de los mejores jóvenes que he visto desde que llegué a España son aún jóvenes. Cuando llegué me dijeron que los nadadores no venían al Centro hasta los 19 años y según la experiencia las medallas empiezan a ganarse cuando se tienen 15, 16,17, 18 años... esperar a los 19 no tiene sentido".

"Cambiar esa herencia en España va a llevar algo de tiempo. Hay buenos nadadores jóvenes y otros se unirán en septiembre. Creo que el futuro está en el 2028. Es un proceso nuevo para muchos nadadores. Hay retos, pero el camino de estos atletas para nadar con los mejores está en proceso y el futuro nos depara momentos emocionantes. Llevará tiempo, pero la senda es la correcta", opinó.

Asimismo alegó motivos familiares como la principal razón para venir a entrenar a España: "Son más razones personales que profesionales. Mi mujer se quedó embarazada de gemelos y vivíamos en Canadá, pero ni ella ni yo somos canadienses, no teníamos familia allí. Iba ser muy duro. La familia de mi mujer es de Perpiñán y venir a España, a Sant Cugat, es estar muy cerca de la familia de mi mujer y de la mía en el Reino Unido. Fue la principal razón. Es un país maravilloso, con gente amigable".

Además el técnico habló de su experiencia previa: "Es un punto de partida mejor del que tenía cuando por ejemplo empecé a entrenar en Reino Unido al que ahora es uno de los mejores equipos del mundo, había un programa muy pequeño con nadadores de bajo nivel. Fue creciendo hasta lo que es hoy".

"En Canadá el centro de allí tenía un nivel muy bajo. Estuvimos cuatro años y conseguimos siete medallas olímpicas. Lleva tiempo construir todo. Los retos son los mismos en todo el mundo, la gente. Cuando estaba en Canadá nadie venía de Quebec o de Vancouver para nadar en Toronto. Eso cambió y los nadadores empezaron a ser mejores. En España tenemos nadadores en San Cugat de Galicia, de Málaga, de diferentes sitios de fuera de Barcelona", explicó.

En ese sentido, indicó: "A la gente no le gustan los cambios, no le gusta oír que quizás hay una forma mejor de hacer las cosas porque están contentos con lo que hacen. Hay retos, pero es un mejor punto de partida del que tuve en Canadá, los nadadores tienen mejor nivel. Además en el CAR los médicos, el equipo... todos son muy buenos y quieren ser mejores. Y está el respaldo de la federación, que entiende que las cosas deben cambiar".

"Mireia era fantástica en el pico de su carrera. ¿Dónde está la siguiente o las siguientes? ¿Dónde está el siguiente equipo de relevos que dispute finales?. Vi el waterpolo, hacen finales todo el rato, ganan, creen que lo que necesitan hacer es lo que hacen. El equipo de natación va a tener que llegar hasta ahí", completó. EFE

