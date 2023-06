Álex Valle finaliza su cesión con el FC Andorra y vuelve al Barça

Andorra La Vella, 5 jun. La segunda baja confirmada del FC Andorra para el proyecto del próximo curso es la de Álex Valle, lateral izquierdo de Badalona, que volverá al Barça después de cumplir con su cesión con el club del Principado.

El jugador, internacional sub-19 con la selección española, llegó a finales de enero a la entidad andorrana para cubrir la baja por lesión de Martí Vilà. En su primera experiencia a la Liga SmartBank, Álex Valle disputó siete partidos con 307 minutos y compartió posición con el gallego Diego Pampín.

"Muchas gracias por todo. Desde el club queremos agradecer su compromiso con la camiseta tricolor durante su cesión", rdijo el FC Andorra en un comunicado en las redes sociales.

El lateral izquierdo, de 19 años, también se despidió con un mensaje en las redes sociales.

"Punto y final a una gran temporada donde he vivido nuevas y grandes experiencias que me han hecho crecer mucho como futbolista y como persona. Agradecer al FC Andorra por el buen recibimiento siempre y el gran grupo que tiene y lo que me han hecho aprender", dijo.

Elogió también el grupo humano de la plantilla dirigida por Eder Sarabia. "Me llevo a grandes personas con las que ojalá reencontrarme en un futuro. Un abrazo, tricolors".

Álex Valle es la segunda baja del nuevo proyecto después de la marcha de Marc Aguado al Real Zaragoza, que vuelve al club dónde se formó después de tres años de cesión en el club del Principado. EFE

