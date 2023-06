Varillas cierra su sueño en Roland Garros con la sensación de haber crecido

Luis Miguel Pascual

París, 3 jun. El peruano Juan Pablo Varillas se mostró decepcionado por su eliminación en Roland Garros en octavos de final contra el serbio Novak Djokovic, pero aseguró que su actuación en el Grand Slam de tierra batida fue "inesperada" y le ayudará a crecer como tenista.

La extraordinaria andadura del limeño en París, donde consiguió sus primeros triunfos en un torneo grande, se topó con un Djokovic que busca su tercera corona en la capital francesa, que parece más cerca que nunca en ausencia del español Rafael Nadal.

"Para ganarle hay que estar al cien por cien física y mentalmente y creo que me faltó algo de frescura", narró el peruano, que se inclinó por 6-3, 6-2 y 6-2.

Varillas llegaba al duelo contra uno de los mejores tenistas de la historia con quince sets jugados en cinco días, tras haber remontado dos veces un 2-0 y haber pasado más de 11 horas en la pista.

La fatiga impidió que el peruano plantara más cara a Djokovic, que salió dispuesto a solventar por la vía rápida el duelo y enseguida dominó 4-0. Aunque "Juampi" tuvo una bola para empatar a cuatro, dejó escapar la oportunidad y ya no pudo inquietar al serbio.

"No pude jugar como yo quería. En ningún momento pude soltarme del todo, físicamente no estaba al cien por ciento. Todo el mérito es de él, pero no tengo nada que reprocharme, me hubiera gustado competir mejor, con más energía, con más frescura. Pero he jugado 17 sets en cinco días y eso pasa factura contra alguien que no te da respiro", indicó.

La gasolina se había acabado en el depósito de un tenista que a sus 27 años ha dado un enorme paso con su actuación en Roland Garros.

"Han sido unos días increíbles para mí, una experiencia completamente nueva que no me esperaba y que nadie de mi equipo se esperaba", analizó.

Varillas reconoció que tenían la ilusión de firmar una buena actuación, pero alcanzar los octavos ha superado con creces sus expectativas, sobre todo porque en el camino ha dejado a rivales importantes.

Comenzó contra el prometedor chino Juncheng Shang, de 18 años, procedente de la fase previa, el primero al que remontó dos sets.

La siguiente gesta la firmó frente al español Roberto Bautista, un habitual del top-30, a quien también venció tras haber perdido las dos primeras mangas.

Y la mayor hazaña fue frente al polaco Hubert Hurkacz, favorito número 13, de quien se deshizo de nuevo en tres parciales.

"No había ganado nunca un partido en un Grand Slam y aquí he ganado tres (...) Es algo que me motiva a seguir y me ilusiona por los niveles que he llegado a tocar en la cancha y por la capacidad que he tenido para resurgir en la cancha sin tener mucha experiencia a cinco sets", explicó.

La fe y la ilusión ya no fueron suficientes contra Djokovic, pero el peruano se lleva la experiencia de haber competido contra uno de los mejores de todos los tiempos.

"Estar contra el mejor de la historia, por números, es algo motivante para lo que me viene", aseguró Varrillas, que está convencido de que su experiencia parisiense le hará madurar.

"Será importante en lo mental. En lo tenístico llega un punto que no mejoras tanto. Pero físicamente estoy mejor que nunca y mentalmente demostré que soy capaz de competir con todos a los que gané, que puedo mantener la regularidad, la competitividad durante tanto tiempo. Eso me pone contento. En otro momento de mi carrera no lo habría imaginado", indicó.

Varillas se convirtió en el primer peruano en alcanzar los octavos de un Grand Slam desde 1994, cuando en este mismo torneo lo logró Jaime Yzaga. Se quedó a un peldaño de los cuartos que su antecesor consiguió ese mismo año en el Abierto de Estados Unidos y tres antes en el de Australia. EFE

