Unai Simón: "Hemos peleado hasta el final"

Madrid, 4 jun. Unai Simón, portero internacional del Athletic Club, lamentó quedarse fuera de competición europea tras acariciarlo en el Santiago Bernabéu, reconoció que lo sintieron "cerca" y defendió que han "peleado hasta el final".

"No se ha podido cumplir. No será por no haberlo intentado; hemos peleado hasta el final. No hemos podido ganar, aunque hemos estado cerca. Así es el fútbol y el año que viene volveremos a pelear", dijo tras el partido en Movistar.

El portero hizo balance del curso del Athletic que cierra en la octava clasificación de LaLiga Santander.

"No sabría decir qué ha faltado esta temporada. Lo que diga va a ser en caliente y no va a tener mucho sentido. Estas cosas tendremos que analizarlas y, como todo en la vida, aprender de los errores y mejorar nuestras virtudes", afirmó.

Respecto al duelo ante el Real Madrid, defendió que el penalti que dio el empate al equipo de Carlo Ancelotti no fue. "Al final es una acción muy rápida… no sé. Parece que Yuri saca el brazo sobre Militao pero en directo no me ha parecido suficiente. El VAR se lo ha confirmado y no podemos decir nada al respecto pese a que cada uno tenga la opinión que tenga al respecto". EFE

