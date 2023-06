Sainz: Al menos me voy con la sensación de haberlo dado todo

Montmeló (Barcelona), 4 jun. El español Carlos Sainz (Ferrari), que, tras arrancar segundo, acabó quinto el Gran Premio de España, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó a Efe este domingo en el circuito de Montmeló (Barcelona) que "al menos" se va "con la sensación de haberlo dado todo".

"Por lo menos me voy con la sensación de que lo he dado todo; y de que no me he dejado nada ahí", contestó a Efe en el 'corralito' para la prensa escrita del Circuit de Barcelona-Catalunya el español de Ferrari, que es sexto en el Mundial, con 58 puntos, 112 menos que el líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull); que este domingo logró, con enorme autoridad, su quinta victoria de la temporada; la cuadragésima desde que corre en la F1.

"Desgraciadamente, es lo que hay. No hay mucho más. Pero sí; he hecho todo lo que he podido hacer", comentó el talentoso piloto madrileño, que, al menos, sigue siendo el más consistente de los pilotos de Ferrari; y aventaja en dieciséis puntos a su compañero, el monegasco Charles Leclerc; que acabó undécimo este domingo.

"Este resultado quizá pone en valor la vuelta de ayer; porque cuando ves dónde estábamos en carrera ayer fue un buen día para hacer segundo, con lo que hemos tenido que sufrir luego en carrera", comentó a Efe Sainz, con una victoria y quince podios en la categoría reina.

"Es el problema que tenemos. No tenemos ritmo porque no podemos apretar; y si apretamos, vamos más despacio", añadió el español de Ferrari.

"Los domingos han sido frustrantes en lo que va de temporada; pero dimos todo lo que teníamos; y seguiremos trabajando en este paquete y en seguir desarrollando el coche", apuntó.

"Quiero dar las gracias a todos los que han estado animándonos cada día aquí. Siempre es un placer correr en casa", dijo Sainz tras acabar quinto el Gran Premio de España. EFE

arh/jl