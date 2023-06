A nova chefa de Twitter prepara-se para ocupar o cargo e contrata a um excompañero

Nova York, 4 jun (EFECOM).- Linda Yaccarino, a executiva eleita no mês passado pelo proprietário de Twitter, Elon Musk, para ser a nova chefa da plataforma, prepara-se para ocupar cedo o cargo e contratou a um excompañero de sua anterior empresa, NBCUniversal, segundo divulgou neste domingo.

Yaccarino antecipou sua incorporação a Twitter, que The Wall Street Journal prevê amanhã segunda-feira, fazendo uso da rede social, onde disse que mudará "cedo" Nova York pelo área de San Francisco e anunciou que contratou a Joe Benarroch, quem fosse seu homem de confiança em NBCUniversal.

"Bem-vindo à bandada, Joe! De um pássaro ao seguinte. vamos pôr a trabalhar, Twitter! Hora de voar" escreveu a executiva hoje, ao que Benarroch lhe respondeu que está impaciente por unir à "equipe e ao setor para construir juntos o Twitter 2.0", uma nova era na tecnológica.

Segundo uma nota interna de despedida que Benarroch enviou a NBCUniversal, este ocupará amanhã um cargo no área de operações de negócio em Twitter, indica o Journal.

Benarroch chega a Twitter quando nos últimos dias se foram dois altos executivos: Ela Irwin, que era responsável por confiança e segurança, e que tomava decisões de moderación de conteúdos, e A.J. Brown, que era chefe da segurança da marca e a qualidade publicitária.

Essas saídas produziram-se após uma polémica por um documentário sobre questões de gênero que foi inicialmente recusado na plataforma baixo a categoria de discurso de ódio e, depois das queixas de seu revendedor, o médio conservador The Daily Wire, acabou sendo publicado pelo próprio Musk em sua conta.

Musk anunciou a metade do mês passado que Yaccarino se "centrará " principalmente nas operações comerciais", enquanto ele se focará "no desenho de produtos e novas tecnologias da rede social".

Desde que comprou a empresa por 44.000 milhões de dólares (41.000 milhões de euros) no ano passado com a promessa de restaurar sua visão da "liberdade de expressão", Musk tem introduzido mudanças que têm levado a muitos anunciantes a se retirar ou reduzir sua despesa publicitária, a principal via de rendimento da plataforma. EFECOM

nqs/szg