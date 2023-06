Temas del día de EFE España del sábado, 3 de junio de 2023

FUERZAS ARMADAS

Granada - Los Reyes presiden el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, acompañados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López, entre otras autoridades.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

(Acto previsto para las 12:00 horas)

ELECCIONES GENERALES

Madrid - La decisión de Pedro Sánchez de adelantar los comicios generales al 23 de julio fue fruto de su elección ante la disyuntiva de llamar lo más pronto posible a los ciudadanos a las urnas en una arriesgada jugada tras el descalabro del domingo, o sufrir un "calvario" de seis meses para celebrarlas cuando estaba previsto.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21389916 y otros)

ELECCIONES GENERALES NACIONALIZADOS

Madrid - Más de 26.000 personas que han obtenido la nacionalidad española en los últimos meses gracias a la ley de Memoria Democrática, conocida en el extranjero como “la ley de nietos”, podrán votar por primera vez en las elecciones generales del próximo 23 de julio. Por Cristina Lladó.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21205593 y otros)

ELECCIONES 28M

Madrid - Las expectativas de la España vacía se han desinflado tras las elecciones del 28M: solo en Jaén pueden condicionar el gobierno y aunque en Aragón han logrado un grupo parlamentario propio en las Cortes, no serán determinantes para el futuro político de la región. Por María Alonso.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21389499 y otros)

CONGRESO DIPUTADOS (CRÓNICA)

Madrid - El adelanto electoral fue una sorpresa generalizada el lunes y lo vivieron de manera muy particular los últimos diputados en incorporarse al Congreso, quienes fueron parlamentarios apenas unos días y han tenido que apechugar con las chanzas de haber sido tan breves. Por Fernando Labrador.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 12509605 y otros)

VIOLENCIA MACHISTA

Madrid - El miedo a ser expulsadas frena las denuncias de las mujeres migrantes víctimas de maltrato que llegan a España, una realidad que se vive en los centros de acogida de refugiados, donde se ha puesto en marcha un proyecto para implementar el protocolo de actuación sobre violencia de género.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 14441844 y otros)

FERIA LIBRO

Madrid - Que la cultura fue un salvavidas para llevar mejor la pandemia es algo que quedó claro, pero algo más sucedió en estos meses: el nacimiento de una comunidad de millones de amantes de la literatura en la plataforma TikTok, #BookTok, un universo de más de mil millones de usuarios donde reinan los "booktokers", protagonistas de la Feria del Libro de Madrid.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21301494 y otros)

ALEJANDRO SANZ

Pamplona - El cantante Alejandro Sanz abre la segunda parte de su gira "Sanz en Vivo" con un concierto que ha cobrado una importante carga de emotividad después de que el pasado 27 de mayo el artista informara en redes sociales de que atraviesa una nueva crisis personal.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Concierto a las 21:30 horas)

PRIMAVERA SOUND

Barcelona - Rosalía cierra esta noche el Primavera Sound Barcelona, que durante tres días ha ofrecido más de 250 conciertos, en una jornada final en la que también brillan las actuaciones multitudinarias de Calvin Harris y Maneskin, y las más recogidas de dos artistas estrechamente relacionados con Lou Reed, John Cale y Laurie Anderson en el Auditorio.

(Texto) (Foto)

(Rueda de prensa de valoración a las 17:00 horas. Los conciertos empiezan a las 19:30 horas)

MÓNICA NARANJO (CRÓNICA)

Madrid - Sería imposible explicar el éxito suburbial y empoderador de Rosalía sin el efecto que hace 25 años tuvo "Palabra de mujer" de Mónica Naranjo en España, incluido en el feminismo y en la validación del público LGTB+ como motores de éxito dignos de tener en cuenta y, por ende, de visibilizarse. Por Javier Herrero.

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 21182647 y otros)

TONI HILL (ENTREVISTA)

Barcelona - El escritor Toni Hill, uno de los valores consolidados del género policíaco español y que acaba de publicar la inquietante "El último verdugo", primera novela negra en la que un psicópata utiliza el garrote vil como arma homicida, señala en una entrevista con EFE que un maltratado "se puede convertir claramente en un maltratador".

(Texto) (Foto)

MEMORIA HISTÓRICA (CRÓNICA)

Huétor-Tájar (Granada) - Este sábado se celebra la ceremonia de homenaje al militante antifranquista granadino Cipriano Martos, fallecido en 1973 tras ser detenido y torturado por la Guardia Civil en Reus, y sus restos serán inhumados en el cementerio de Huétor-Tájar. Por Roger Mateos.

(Texto) (Foto)

(Acto previsto para las 10:00 horas)

ORCAS VELEROS

Cádiz - Una de las aproximadamente sesenta orcas que viven en las aguas españolas, especialmente en El Estrecho de Gibraltar y la costa gallega, ha asumido la misión de llevar incrustado en su aleta un mecanismo para alertar de la zona donde están y ayudar así a evitar los peligrosos impactos con veleros que, por misteriosas razones, se han multiplicado en los últimos años.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Valencia.- ELECCIONES PARTIDOS.- Iniciativa-Compromís reúne por primera vez a su Mesa Nacional tras la celebración de los comicios del 28 de mayo, en los que Compromís ha perdido dos diputados en Les Corts, su presencia en el Consell y la alcaldía de València, y la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio. Sede de CCOO, plaza Nápoles y Sicilia, 5. (Texto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Huétor-Tájar (Granada).- MEMORIA HISTÓRICA.- Ceremonia de homenaje al militante antifranquista granadino Cipriano Martos, fallecido en 1973 tras ser detenido y torturado por la Guardia Civil en Reus, y posterior inhumación de sus restos en el cementerio de Huétor-Tájar. Casa de la Cultura. Plaza Gregorio Peláez, s/n. (Texto) (Foto)

10:30h.- Palma.- PARTIDOS PSOE.- El PSIB-PSOE reúne a su Consejo Político, máximo órgano de decisión entre congresos. Interviene ante los medios la secretaria general, Francina Armengol, antes de comenzar la reunión, que es a puerta cerrada. Sede del PSIB-PSOE.

11:00h.- Madrid.- NADIA CALVIÑO.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, visita la Feria del Libro de Madrid. A su llegada atenderá a los medios de comunicación. Intersección del Paseo de Uruguay con Paseo de Fernán Núñez. Entrada por Puerta de Granada. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Marbella (Málaga).- PARTIDOS PP.- El coordinador general del PP, Elías Bendodo, y la alcaldesa de Marbella y presidenta local del PP, Ángeles Muñoz, intervienen en el comité ejecutivo del partido en la localidad. Hotel Don Pepe. (Texto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Mérida.- GOBIERNO EXTREMADURA.- Reunión de la Junta Directiva Regional del PP de Extremadura, presidida por María Guardiola, en la que se analizarán los resultados de los últimos comicios y en la que previsiblemente se abordará la situación actual sobre posibles acuerdos de cara a optar a presidir el gobierno extremeño. Hotel Mérida Medea. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:45h.- Guadalajara.- POLÍTICA PARTIDOS.- La fundadora de la formación política Caminando Juntos, Macarena Olona, atiende a los medios de comunicación antes de impartir la conferencia titulada "Protección de los menores frente a la violencia y las denuncias falsas". Casino Principal. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

14:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- ELECCIONES 28M.- Coalición Canaria y el Partido Popular firman el acuerdo por el que seguirán gobernando en coalición el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde había ganado por primera vez las elecciones el PSOE, con el nacionalista José Manuel Bermúdez como alcalde. Hotel Silken. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

12:30h.- MINISTRO DE INDUSTRIA.- La Gomera.- El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, visita el Parador de La Gomera, en San Sebastián de La Gomera. C/ Lomo de la Horca, s/n.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Granada.- FUERZAS ARMADAS.- Los Reyes presiden el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, acompañados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Gijón.- FUERZAS ARMADAS.- La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, visita la exposición organizada por el Regimiento de Infantería Príncipe nº3 con motivo del Día de las Fuerzas Armadas. Recinto Ferial Luis Adaro.

SOCIEDAD

.- DIA MEDIOAMBIENTE.- Las organizaciones SEO/BirdLife y Ecoembes convocan una recogida de residuos en ciudades y playas por toda España con motivo del Día Mundial del Medioambiente, que se celebra el lunes. (Vídeo)

10:00h.- Salou (Tarragona).- DISCAPACIDAD ONCE.- Más de 1.200 personas ciegas y con discapacidad celebran una jornada organizada por la ONCE en PortAventura. (Texto)

11:00h.- Mérida.- PREMIOS MEDIO AMBIENTE.- El biólogo Miguel Delibes de Castro, la antropóloga y activista Yayo Herrero López, las plataformas No al Muro de Navalmoral de la Mata y Sierra de Montánchez y la Fundación VanderLinde reciben los Premios ADENEX 2022 por su contribución a la defensa de la naturaleza y el patrimonio cultural. Centro Cultural Santo Domingo. (Texto)

11:00h.- Ávila.- CAMPEONATO PUZZLES.- Más de un millar de amantes de los rompecabezas participan este fin de semana en el Campeonato de España de Puzzles que, por segundo año consecutivo, acoge la ciudad de Ávila. Centro de Exposiciones y Congresos "Lienzo Norte". (Texto) (Foto)

19:00h.- Barcelona.- MANIFESTACIÓN ANTIRRACISTA.- La plataforma Unidad contra el Fascismo y el Racismo ha convocado una concentración bajo el lema "#StopVox. No dejes que la extrema derechas nos quite derechos" para expresar su rechazo a los discursos del odio, pedir que no se colabore con la extrema derecha y defender la democracia y los derechos ciudadanos. Plaza Sant Jaume. (Texto) (Vídeo) (Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Zaragoza.- FERIA LIBRO.- La jefa de Estudios del Instituto Cervantes en Marrakech, Consuelo García Manzano, firma ejemplares de su libro de poemas "Mira el aire", prorrogado por Luis García Montero. Caseta La Fragua del Trovador. Parque Grande José Antonio Labordeta. (Texto) (Foto)

12:00h.- Zaragoza.- FERIA LIBRO.- La escritora Luz Gabás pronuncia el pregón que da paso a nueve días de Feria del Libro. Parque Grande José Antonio Labordeta

17:00h.- Barcelona.- PRIMAVERA SOUND.- Rosalía ofrece una conferencia de prensa ante la jornada de cierre del Primavera Sound Barcelona. (Texto) (Foto). 19:30h. John Cale; 21:30h. Laurie Anderson; 00:15h. Calvin Harris; 00:40h. Maneskin; 02:00h. Rosalía)

19:00h.- Madrid.- TOROS LAS VENTAS.- Corrida de rejones con los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Le Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, dentro de la programación de la Feria de San Isidro. Plaza de toros de Las Ventas. (Foto)

19:30h.- Málaga.- PICASSO HOMENAJE.- El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, asiste al estreno del espectáculo 'Picasso y la danza. Carlos Saura'. A las 11.30 horas habrá un pase de prensa del espectáculo. Teatro del Soho-Caixabank. C/ Córdoba, 13. (Texto)

21:30h.- Pamplona.- ALEJANDRO SANZ.- Alejandro Sanz arranca en Pamplona su gira "Sanz en Vivo". Navarra Arena (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Madrid.- MÚSICA ROCK.- Rockin'1000 presented by Ballantine's llega por primera vez a España tras su éxito en las grandes ciudades del mundo, en un show musical que hará historia. La mayor banda de rock que jamás haya existido, formada por 1000 músicos tocando a la vez sobre el mismo escenario. Cívitas Metropolitano. (Foto) (Vídeo)

23:00h.- Adeje (Tenerife).- MÚSICA STING.- Concierto del cantante británico Sting en su gira "My songs". Campo de fútbol

