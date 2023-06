Sorribes: "Me considero una hormiguita"

París, 3 jun. Sara Sorribes lloró cuando le comunicaron que estaba clasificada para octavos de final de Roland Garros sin saltar a la pista por la baja de su rival, la kazaja Elena Rybakina, pero considera que su primera presencia entre las 16 mejores de un Grand Slam no elevará sus expectativas porque es "una hormiguita".

"Yo soy así, no me voy a crear demasiadas ilusiones. Es cierto que el tenis te lleva a que te vayas muy lejos, pero yo me considero una hormiguita y voy a intentar llevarlo de esa manera, a mí me ayuda mucho", asegura la valenciana de 26 años.

Sorribes tenía previsto abrir la pista central, donde había calentado y se había cruzado con Rybakina, que pese a que desde hace días arrastraba un proceso febril y que no había pegado ojo en toda la noche, quiso probar si estaba en condiciones de jugar.

"Estaba preparándome para saltar cuando me han avisado que se había retirado. Lo primero que he hecho es llorar. Y he dicho: 'no me lo creo'", aseguró la tenista, que reconoció su felicidad "aunque no es la mejor manera de clasificarse".

Sorribes se entrenó algo en la pista central que iba a conocer por vez primera. "Es una pista espectacular, me hacía ilusión competir ahí. Pero estoy preparada para jugar en cualquier lugar", aseguró.

Aunque ahora tendrá tres días sin partido en el cuadro individual, tendrá que disputar el de dobles junto con la checa Marie Bouzkova, con quien este domingo disputará la tercera ronda frente a la pareja favorita 16, la indonesia Aldila Sutjiadi y la japonesa Miyu Kato.

"El doble me ayudará a mantener el ritmo de competición, a mejorar mientras compito y no pierdo esa tensión, que podía perder con tres días sin competir", señaló.

Aunque esta jornada Sorribes tiene previsto hacer algo de turismo con su madre por la capital francesa.

La valenciana se medirá por un puesto en cuartos de final contra la ganadora del duelo entre la rusa Ekaterina Alexandrova y la brasileña Beatriz Haddad.

"Cualquiera de las dos será una rival muy dura, si han llegado a la segunda semana es porque están haciendo las cosas bien. Yo creo que dependerá mucho de mí, de que sea capaz de competir bien, que pueda hacer las cosas que estoy trabajando y lleve el partido a la máxima competitividad", indicó.

Sorribes se mostró particularmente feliz porque esta alegría le llega tras seis meses en el dique seco por una lesión.

"No asimilo todavía haber jugado tan bien estos días. Volver de la lesión de esta manera es increíble. Cuando regresé a entrenar no lo veía nada claro, tenía miedo a dar cada paso. Ahora miro atrás y me digo que he hecho bien el trabajo y me digo que me rodee de buena gente", asegura.

Sorribes, que hasta ahora se beneficiaba de un ránking protegido por la lesión para entrar en los torneos, rondará el top-80, lo que le abrirá las puertas de los Grand Slam sin necesidad de esa ayuda.

"Es algo bonito, pero no cambia tanto. Lo que me ilusiona es poder volver a jugar como lo estaba haciendo hace dos años", afirma la jugadora, que considera que cuando vienen mal dadas hay que intentar no venirse abajo porque remontar siempre es difícil. EFE

