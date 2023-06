Rubi: "No tengo dudas de que nos vamos a encontrar al mejor Espanyol"

Almería, 3 jun. El técnico del Almería, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', afirmó en vísperas de la última jornada de LaLiga ante el ya descendido Espanyol, en el que le vale un empate para sellar la permanencia, que no tiene "dudas" de que se van a "encontrar al mejor Espanyol", aunque confió en su equipo, en "hacer un buen partido" y en que sean "capaces de conseguir el resultado" que quieren.

Rubi, con pasado espanyolista, se mostró este sábado en conferencia de prensa ansioso ansioso por que sean las once de la noche del domingo y saber así el destino del Almería, y admitió que no tienen "intranquilidad por que llegue el partido", aunque lo que quieren "es que pase ya esta semana, que es difícil de disfrutar porque hay mucho en juego, y sacar el partido".

El entrenador rojiblanco dijo que espera en Cornellà a "un buen equipo que está acabando muy bien la temporada", que "marca goles con facilidad y que seguro que va a intentar ganar el partido y brindárselo a su afición", y reiteró que no duda de que el Espanyol dará su mejor versión.

"Lo primero que me ocupa es el Almería y lo único que pienso es en el Almería, pero también hemos sentido un poco de tristeza porque la combinación perfecta era que primero se salvara el Almería y luego el Espanyol", aseveró el técnico catalán, quien deseó la pronta vuelta de su exequipo a Primera.

En este sentido, dijo que tiene "claro que los 'pericos' lo tienen todo para volver en un año, siempre se recupera, es un equipo que tiene un gen competitivo importante", por lo que espera que "el año que viene esté en Primera División".

Rubi recalcó, en cualquier caso, que está centrado en que sus jugadores no se distraigan y declaró sobre la preparación de esta 'final' que han tratado de "dejarlo todo muy liso, muy llano, para que el futbolista pueda estar concentrado, sin excesivas informaciones ni excesivas cosas", para que lo focalicen todo "en el juego y hagan un buen partido".

"El trabajo del entrenador acaba mañana a las once, pero el partido es para los jugadores. No voy a hacer cosas raras en las alineaciones, no va a haber planteamientos raros, nada especial que pueda desequilibrar el nivel del equipo", aseguró el entrenador del conjunto almeriense, quien desconoce si podrá contar con el delantero colombiano Luis Suárez, pendiente del recurso contra su sanción presentado por el club ante la justicia ordinaria.

Si el colombiano no pudiera jugar, tiene otras armas como el delantero maliense El Bilal Touré, de quien señaló que "no está al cien por cien, pero es un jugador muy fuerte y con una capacidad física importante, que parece que en una semana avanza dos", además de que ha trabajado la semana completa "sin ningún tipo de restricción y la ha soportado con mucha tranquilidad".

En el caso de que no pueda ser titular, podría cubrir su puesto el delantero brasileño Dyego Sousa, del que alabó su trabajo y afirmó que "es un jugador más que contrastado", si bien admitió que "le ha costado tener regularidad en el tono físico, que ha sido su gran hándicap, pero nunca se ha dudado de sus cualidades". EFE

