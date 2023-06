Nadal: "Iniciaré la rehabilitación funcional progresiva inmediatamente"

Madrid, 3 jun. Rafael Nadal, vía redes sociales, ha agradecido el apoyo de los aficionados y anunciado, desde el hospital en el que fue intervenido este pasado viernes, que iniciará "la rehabilitación funcional progresiva inmediatamente".

"Hola a todos. Como sabéis anoche tuve una intervención quirúrgica. Todo ha ido bien y la artroscopia fue en el tendón del psoas izquierdo que me ha tenido apartado de la competición desde enero", escribió el campeón español.

Siguiendo los pasos del parte médico emitido, Rafa añadió que "también se regularizó una lesión antigua del labrum de mi cadera izquierda que con toda seguridad ayudará a la mejor evolución del tendón".

Rafa anunció que iniciará "la rehabilitación funcional progresiva inmediatamente y el proceso de recuperación normal me dicen que es de 5 meses, si todo va bien".

"Una vez más agradeceros todo el apoyo que me habéis mostrado y que me mostráis cada día. Hoy además en el día de mi cumpleaños. No en el lugar deseado ni soñado, si bien igualmente GRACIAS", finalizó Rafael Nadal. EFE

moli/og