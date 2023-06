Los diputados breves

Fernando Labrador

Madrid, 3 jun. El adelanto electoral fue una sorpresa generalizada el lunes y lo vivieron de manera muy particular los últimos diputados en incorporarse al Congreso, quienes fueron parlamentarios apenas unos días y han tenido que apechugar con las chanzas de haber sido tan breves.

En las semanas previas al 28M varios diputados dejaron su escaño por figurar en las listas a los comicios autonómicos y fueron sustituidos por otros que juraron o prometieron su cargo sin saber que la legislatura estaba a punto de terminar.

Tres de ellos explican a EFE que su sorpresa fue mayúscula y que se han llevado un chasco por dejar en el limbo las iniciativas que preparaban, al igual que coinciden en destacar el honor de ser ya siempre exdiputados, aunque durase tan poco.

"PAPÁ, QUE YA NO ERES DIPUTADO"

Jorge Rosselló, ibicenco, de 46 años, solo tuvo tiempo de asistir a "un pleno y medio" y una comisión desde que se convirtió en el primer diputado por Baleares que ha tenido Izquierda Unida en su historia, al sustituir a Antònia Jover, de Podemos.

Había preparado con esmero la que iba a ser su primera intervención, el miércoles en la Comisión de Industria, y fue el lunes por la mañana a hacer pilates al gimnasio en Ibiza antes de volar a Madrid, sin el móvil.

"Papá, que ya no eres diputado", le dijo al volver a casa su hijo, que estaba estudiando para selectividad y se había enterado de que el presidente del Gobierno había anunciado la disolución de las Cortes.

"Ya no eres excelentísimo, ya te podemos canear", cuenta Rosselló que se guasea su hijo, y no es el único: "En IU de Ibiza directamente ya me llaman 'Jorge el Breve', ha habido cachondeo, pero me gusta el cachondeo de este tipo, porque las penas se pasan mejor".

Le pesa sobre todo por las "muchas cosas en el tintero" que deja, como preguntas parlamentarias y proposiciones no de ley que tenía redactadas.

"Caray, que he llegado por una vez a ser diputado y llega el presidente y dice que nanay, que no haces nada más", describe con "frustración", ya que además ve difícil repetir, aunque pudiera ser con Sumar.

El día 12 se reincorporará a su trabajo como técnico de prevención de riesgos laborales y recuerda que el lunes una de las primeras llamadas fue de su jefa, para decirle con sorna: "Ya vuelves acá, ¿no?"

"Superinteresante" ha sido conocer "cómo funciona por dentro el sistema" parlamentario, y le parece "triste" que "la gente solo comente el debate de los miércoles por la mañana" entre los líderes, cuando hay "muchísimas reuniones con colectivos", con letrados y entre los diputados en las comisiones, en las que "el tono es muy distinto al que se ve en el pleno".

"Lo pondré en el LinkedIn", bromea al menos Rosselló sobre su breve lapso como diputado.

"FUGAZ E INTENSO, IMPRESIONA EL PODER QUE SE TIENE AL VOTAR"

Otra diputada breve es Maria Josep Picó, saguntina, de 50 años, periodista especializada en medioambiente y profesora universitaria, quien en 2019 entró como independiente en la lista de Compromís por Valencia y ha sustituido al histórico parlamentario Joan Baldoví.

Fue la última en llegar al Congreso, pero no la última en irse, pues como miembro de la Diputación Permanente mantiene el acta hasta que el 17 de agosto empiece la nueva legislatura.

Agradece a Compromís que le permitiera vivirlo como foránea, pero no piensa entrar en política, más allá de estas semanas.

El lunes estaba al teléfono con su padre, quien lamentaba que con su recién estrenado trabajo como diputada se complicaban tareas familiares, como preparar la fiesta de cumple este sábado de su nieta.

Entonces, leyó "un wasap" sobre el adelanto electoral, se quedó "'ipsofactada'" y contestó a su padre: "Hala, pues ya está, ya no va a ser tan complicado".

El martes iba a estrenarse con una intervención preparada "con ilusión" sobre el plan nacional de cuidados, que decayó al igual que las preguntas al Gobierno que tuvo tiempo de registrar, sobre sostenibilidad de playas valencianas e inversiones en el castillo de Sagunto.

Solo asistió a un pleno, y ese día votó: "Es sorprendente el poder que se tiene, impresiona mucho, sabes que ahí se dirige nuestro presente y nuestro futuro".

Por eso, "sobre todo por la gran responsabilidad" que vivió en el hemiciclo, define como "fugaz, intensa e interesante" su experiencia.

"HAGO LAS BROMAS YO, DIGO QUE SOY CARLOS 'EL BREVE'"

El "honor" de haber sustituido a la líder del PP balear, Marga Prohens, le quedará siempre a Carlos Martínez de Tejada, aunque solo pudiera acudir a "un par de plenos" y una comisión.

El ya exdiputado, venezolano hijo de emigrantes, confiesa "la emoción muy grande de poder representar a los ciudadanos de España y Baleares" que le invadió desde su escaño.

"Me pilló completamente por sorpresa, pensé que estaría seis meses y podría hacer cosas", confiesa sobre el anuncio de Sánchez, del que se enteró cuando visitaba a sus excompañeros en el Ayuntamiento de Llucmajor, del que fue arquitecto municipal los últimos tres años.

Uno de ellos le dio la noticia y él lo tomó con humor, ya que entiende que son "cosas que pasan, la vida tiene cambios".

"El que hace las bromas fundamentalmente soy yo, digo que soy 'Carlos el Breve'", añade Martínez de Tejada, a quien no le importaría repetir como diputado del PP: "Estoy a disposición de mi partido; que voy en las listas, estupendo, que no, pues también".

Para él la política es "vocacional", por lo que ha gozado de la "experiencia maravillosa" en el Congreso, donde se sintió "superarropado, superbién recibido", pero disfruta "en todos los sitios de servicio público". EFE

