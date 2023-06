Iraola: "La sensación con la que me voy no hay resultado que la cambie"

Madrid, 3 jun. Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, afronta en Son Moix su último partido al frente del equipo madrileño, del que se va "con una sensación que no hay resultado que la cambie".

El Rayo está a solo un punto de la séptima plaza. Para ganar un billete para la Liga Conferencia tendría que vencer al Mallorca, que Osasuna y Girona, que juegan entre sí, empaten, y que el Athletic Club de Bilbao no gane al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Aun así, una posible sanción al Barcelona podría habilitar otra plaza más por Europa.

"No es un tema que dependa de nosotros lo del Barcelona. Tenemos que terminar lo más arriba posible. Queremos ganar el partido y, si no entramos, que sea porque no se den los otros resultados. No será fácil porque no hemos ganado nunca en Primera en ese campo", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

El técnico vasco, que se marcha del Rayo, puede hacer historia en su último partido en el banquillo franjirrojo.

"La sensación con la que me voy no hay resultado deportivo que cambie por eso. Puedo volver a gusto, me pasó en Miranda y en Chipre. Me he sentido valorado desde el primer día, he podido trabajar en unas condiciones fáciles", señaló.

Son Moix es un estadio especial para Iraola puesto que el 13 de septiembre de 2020 se estrenó allí como entrenador del Rayo y, casi tres años después, se despide del club vallecano en el mismo escenario.

"Es curioso, han pasado tres años pero empezamos ayer. Estaba el equipo por hacer y jugó Fran García que acababa de llegar. Ahora volvemos allí, aquella era la jornada uno de Segunda y ahora tenemos opciones de entrar en Europa", confesó.

"Estoy seguro que los jugadores no están pensando en vacaciones. El ambiente es de despedida pero veo enchufada a la gente. No es ninguna garantía pero las sensaciones son buenas", comentó.

Por último, Iraola evitó dar su opinión sobre la decisión de Luis de la Fuente de no convocar a ningún jugador del Rayo para la Liga de Naciones.

"Siempre he sido muy respetuoso con Luis de la Fuente porque no veo todos los partidos. Creo que tengo jugadores seleccionables, pero no voy a opinar", concluyó.