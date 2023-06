Detienen a un hombre en Wembley por llevar una camiseta ofensiva contra Hillsborough

Londres, 3 jun. Un hombre fue arrestado este sábado en el estadio Wembley, donde se disputaba la final de la FA Cup entre Manchester City y Manchester United, por vestir una camiseta con un mensaje ofensivo contra las víctimas de Hillsborough.

La policía metropolitana de Londres informó que ha detenido al hombre, sospechoso de cometer una ofensa contra el orden público al llevar una camiseta del Manchester United con el nombre "Not Enough" (no es suficiente), acompañado del número 97.

Esto hace referencia a los 97 aficionados del Liverpool que fallecieron en la catástrofe de Hillsborough en 1989, durante la disputa de la semifinal de la FA Cup entre Nottingham Forest y Liverpool en Sheffield.

Las burlas a Hillsborough han sido una constante esta temporada en la Premier League, con cánticos como "Siempre víctimas, nunca culpables" y asesinos, procedentes de aficiones como la del Manchester United y el Manchester City. EFE

msg/sab