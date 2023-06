De la Rosa: "Lo que está haciendo Alonso no me ha sorprendido"

Adrián R. Huber

Montmeló (Barcelona), 3 jun. El ex piloto de Fórmula Uno Pedro Martínez de la Rosa es historia viva del automovilismo español y, desde las distintas facetas que ha desarrollado durante los años pasados -incluida la de comentarista de televisión-, una de las grandes figuras en el entorno de la categoría reina.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar en el circuito de Montmeló, en el marco del Gran Premio de España y en su condición de 'Embajador' de la escudería Aston Martin, la de su compatriota Fernando Alonso -la gran sensación de este arranque de temporada, con cinco podios en las seis primeras carreras del año-, De la Rosa (Barcelona, 1971) comenta cómo es su nueva situación y cómo ve al el doble campeón mundial asturiano, tercero en el Mundial y en una segunda juventud a los 41 años.

Pregunta: ¿Cómo se encuentra, en su nueva situación y con todas las cosas que están sucediendo en torno a un equipo que está 'de moda'; que el año pasado tenía el séptimo coche de la parrilla y ahora brilla de la mano de Alonso; ocupando la segunda plaza en el Mundial de constructores?

Respuesta: Estoy disfrutando todo lo que puedo, porque realmente es un lujo poder estar aquí a nuestra edad; y a mi edad, especialmente, viviendo la segunda época dorada de la Fórmula Uno en España.

El recibimiento de la afición ha sido espectacular; el cariño que nos han transmitido es tremendo. Y lo estoy disfrutando; porque, al final, después de 2005, 2006 y 2007, pensábamos que no íbamos a vivir una segunda época dorada de la F1 en España. Y la estamos viviendo.

Incluso te diría que la estamos superando.

P: Usted corrió contra Fernando, hace ya bastantes años. Vivió de cerca aquellos años de la 'Alonsomanía'. ¿Cómo diría que es la situación ahora? ¿Qué ha cambiado y qué cosas siguen siendo iguales; o parecidas?

R: A ver, yo ya no estoy conduciendo. Es la única pena, para mí, de todo esto. Pero lo estoy viviendo, de verdad, casi como si yo estuviese en el 'cockpit´.

Es muy bonito ver la respuesta de la gente, la ilusión de todo el mundo. Y que, bueno, que queda todavía una temporada larga por delante, fantástica; en la que tenemos que ir poco a poco mejorando, y recortando esta diferencia (la que les lleva la muy dominante Red Bull, primera en el Mundial de constructores y que comanda el campeonato de pilotos con el neerlandés Max Verstappen, líder por delante de su compañero, el mexicano Sergio Pérez).

Hay mucha ilusión, no sólo por parte del aficionado, sino por parte del equipo Aston Martin. De todos. Y yo soy parte de ello.

P: Obviamente, el coche es bueno, pero las actuaciones de Fernando, que cumplirá 42 el mes que viene, están siendo espectaculares, ¿Cómo se explica que Alonso pueda tener aún este sensacional rendimiento?

R: Bueno, a mí no me ha sorprendido. Yo he trabajado muchos años con él; sé cómo se prepara, sé cómo se cuida, físicamente. Y cuando hablas con él ya sabes que su vida son las carreras. Y su grado de determinación, su grado de implicación y de 'autoexigencia' es tremenda.

Por eso, yo sabía que esto iba a pasar, si quieres que te diga la verdad, en lo que al nivel de rendimiento de Fernando se refiere.

Lo que me sorprendió es cuando un equipo lo deja ir. Pensé: 'caray, pero ¿no habéis visto el potencial que tiene aún este piloto?´. Y me alegro un montón de volver a trabajar con él otra vez.

P: Lo de 'Embajador', ¿es vitalicio? ¿Cómo va esto?

R: Lo de 'Embajador' o lo de la Embajada es simplemente un título que me pusieron (ríe)... lo realmente importante es lo que está sucediendo en el equipo. Yo he tenido la suerte de poder involucrarme en este proyecto en este momento; porque realmente es un lujo poder estar aquí y ahora.

Pero también es verdad que si no hubiera visto el potencial del equipo, no hubiese entrado, no me hubiese metido en este equipo, ¿no?

P: En su periplo como piloto de F1, usted disputó más de cien Grandes Premios, pero sus mejores resultados los tiene con McLaren,escudería para la que, en sólo nueve carreras, logró una vuelta rápida, en Baréin, en 2005; y un segundo puesto, en Hungría, un año después.

¿Qué recuerdos tiene, de ese podio que logró en el Hungaroring?

R: 2006 me queda muy lejos, ya. El otro día estaba hablando del Gran Premio de Hungría 2006 y dije 'cuando hice tercero'. Imagínate. Fue mi mujer la que me dijo 'hiciste segundo'. Para mí fue podio, pero lo recuerdo con muchísimo cariño; y que al final es un buen resultado. O un gran resultado. Que siempre me acompañará.

Pero ahora, de otra manera, lo estoy viviendo con un gran disfrute. No estoy conduciendo, no puede ser lo mismo, obviamente. Pero me siento muy feliz, de la misma forma. EFE

arh/og