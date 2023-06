28-28. El Frigoríficos jugará la promoción contra el Ciudad de Málaga

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 3 jun. El Frigoríficos del Morrazo jugará la promoción de permanencia en la Lga ASOBAL contra el Trops Ciudad de Málaga, ya que el punto sumado ante el Bada Huesca (28-28) no le sirvió para nada por el triunfo del Blendio Sinfín en la pista del Guadalajara.

El equipo gallego necesitaba ganar y que el conjunto cántabro no puntuase en Guadalajara para evitar el descenso directo y la promoción. Ninguna de las dos circunstancias se dio, y ahora el Frigoríficos se encontrará en la pelea por la salvación con el Ciudad de Málaga, al que este curso ya apeó de la fase final de la Copa del Rey con una agónica victoria en la prórroga en tierras andaluzas.

Con la baja de última hora de Moisés Simes, al que Nacho Moyano no quiso forzar, el Frigoríficos se encontró desde el primer minuto con el internacional brasileño Leo Tercariol, un muro en la portería del Huesca. Sus paradas y los goles de Mosquera dieron el mando del partido al equipo de Nolasco, lo que aumentó las dudas de su rival, acelerado en su juego y muy errático en la finalización.

Los continuos fallos del Frigoríficos dieron mucha tranquilidad al Huesca, que se apoyó en su defensa y en Tercariol para mandar con rentas de tres goles (5-8, 14-17, 18-21). Ni la pérdida del portero brasileño -se tuvo que retirar de la pista tras recibir un golpe del portugués Jenilson Monteiro- frenó al Huesca. Arguillas mantuvo el nivel de su compañero, y los visitantes siguieron por delante hasta que Nacho Moyano paró el partido (21-24, min.51).

Su equipo subió su intensidad defensiva, y con un parcial 4-0 volteó el marcador, desatando la locura en O Gatañal. El Huesca no se estregó, y el choque entró en el último minuto igualado. El Sinfín ya había ganado, así que el resultado no alteraría nada. El Frigoríficos tuvo el último ataque para ganar pero no lo logró.

- Ficha técnica:

28 - Frigoríficos del Morrazo: Javi Díaz, Dorado (4,2p), Brais González (7), Del Arco (2), Alberto Martín (3), Gayo (5) y Monteiro (2) -equipo titular- Gerard Forns (ps), Quintas (3), Rubén Soliño Fodorean, Asier Iríbar, Toth y Vilanova (2).

28 - Bada Huesca: Leo Tercariol, Adriá Pérez, Mosquera (5), Benites (2), Gucek, Cordies (5) y Hackbarth (4,2p) -equipo titular- Arguillas (ps), Dija (7,4p), Suárez (2), Ian Pedro (2), Pere Arnau, Casterad (ps) y Floris (1).

Marcador cada cinco minutos: 2-3, 5-6, 7-8, 8-10, 10-11, 12-15 (descanso); 14-17, 16-19, 18-21, 21-23, 25-24 y 28-28.

Árbitros: Soria Fabián y Álvarez Menéndez. Excluyeron a Asier Iríbar por parte del Frigoríficos, y a Cordies y Flories por parte del Huesca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la última jornada de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal. Lleno. EFE

1010153

dmg/sab