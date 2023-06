1-1. El Alavés empata en Ipurua y toma una ligera ventaja sobre el Eibar para el ascenso

Eibar (Guipúzcoa, España) 3 jun. El Alavés empató en Ipurua y toma una ligera ventaja sobre el Eibar en la pelea para el ascenso a LaLiga Santander española en un partido en el que los locales se adelantaron pronto y los visitantes empataron en las postrimerías del primer tiempo.

Los armeros pudieron sentenciar en la segunda mitad, pero la expulsión de Arbilla les restó fuerzas y el Alavés aprovechó para tener la eliminatoria a favor en su campo de Mendizorroza.

Derbi vasco para comenzar la fase de promoción de ascenso a Primera, en busca de la última plaza que queda pendiente. Eibar y Alavés son dos viejos conocidos, que se han enfrentado ya muchas veces, aunque nunca en una eliminatoria de este tipo. A tenor de lo visto durante la recién finalizada liga regular, se preveía un encuentro muy igualado, ya que las estadísticas de los dos conjuntos eran muy similares.

El encuentro comenzó con muchas cautelas. Primeros minutos de tanteo entre los dos rivales.

El Eibar intentaba llevar más la iniciativa y trató de irse hacia arriba, pero el Alavés pronto empezó a avisar con la rapidez de su juego y la posibilidad de sorprender en algún contragolpe. Y así fue como en el minuto 9, en una jugada ensayada, tras un saque de banda, Sylla empalmó, de medio chilena y con el pie, un fuerte disparo desde dentro del área que sorprendió a Luca Zidane. El partido se ponía pronto de cara para el equipo babazorro.

El Eibar trató de rehacerse y Tejero desde lejos lo intentó con un tiro bien dirigido que desvió a saque de esquina la defensa alavesista por medio de un cabezazo de Tenaglia.

El Alavés no se conformaba y transcurrido el primer cuarto de hora volvió a intentarlo con una jugada que no culminó por poco en gol, protagonizada por Luis Rioja. El Eibar no lo tenía nada claro y el único peligro llegaba solo por parte de Tejero con tiros lejanos.

Los vitorianos estaban cómodos y jugaban sin prisa. En el minuto 28 lo volvió a intentar el Eibar a balón parado por medio de Matheus después del saque directo de una falta que se fue rozando el larguero. En el 35 la volvió a tener Luis Rioja con un tiro cruzado que pasó por debajo de las piernas de Luca Zidane y se paseó sin rematador al borde de la portería.

En los minutos finales del primer período el Eibar intentó el empate por medio de Corpas, que tras un recorte disparó raso un tiro que detuvo sin problemas Sivera. Los armeros parecieron espabilar en ese tramo del encuentro y recrudecieron sus ofensivas. Cuando ya se llegaba al descanso, en los minutos de prolongación, una nueva jugada iniciada desde un saque de banda acabó con un taconazo de Stoichkov de espaldas a la portería que sorprendió al portero y significó el empate. El gaditano apareció cuando más se le necesitaba y todo quedó abierto para el segundo período.

Gaizka Garitano quiso meter más mordiente ofensiva con un doble cambio tras el descanso, con la entrada de Bautista y Aketxe por Leschuk y Corpas respectivamente. El Eibar salió con más intensidad que en la primera mitad y en el minuto 50 Tejero lo intentó con uno de sus tiros que atajó bien Sivera. Un minuto más tarde Matheus dio un centro que Jon Bautista cabeceó y mandó el balón a escasos centímetros del poste izquierdo.

Los armeros habían recuperado ilusión después del empate y querían coger ventaja en su terreno. El Alavés trató de contener la ofensiva. Tejero probó nuevamente desde lejos a Sivera. Fueron los momentos más brillantes que el Eibar trataba de aprovechar.

En el 68 Bautista lo volvió a tener a la media vuelta, pero Sivera estuvo muy atento. El Eibar era el que más lo buscaba y el Alavés parecía dar por bueno el empate, aunque no renunciaba a poder marcar en algún contragolpe.

Pero la racha ofensiva del Eibar se cortó en seco cuando en el minuto 73 Arbilla vio su segunda cartulina amarilla y el árbitro le expulsó dejando al Eibar con uno menos. Era un duro mazazo para el conjunto local cuando mejor se encontraba

El Alavés aprovechó la situación para ralentizar el tempo del partido. Incluso los babazorros despertaron en los minutos finales tratando de aprovechar la superioridad numérica. Guridi a punto de acabar el tiempo reglamentario llevó peligro con un disparo dentro del área, en lo que fue la oportunidad más clara de esta segunda mitad. Hasta el final el Alavés se defendió con orden y el Eibar tampoco quiso arriesgar y se conformó con el mal menor del empate y la posibilidad de vender en Mendizorroza la próxima semana.

- Ficha técnica:

1 - Eibar: Luca, Tejero, Sergio Álvarez, Berrocal, Arbilla, Nolaskoain, Matheus., Corpas (Aketxe, m. 46), Javi Muñoz (Chema Rodríguez,. 75), Stoichkov (Quique González, m.75) y Blanco Leschuk (Bautista, m. 46).

1 - Alavés: Sivera, Tenaglia, Abqar, Sedlar, Duarte (Javi López, m. 83), Salva Sevilla (Moya, m. 70), Benavídez (Panichelli, m. 83), Guridi, Rioja, Sylla (Villalibre, m. 70) y Jason (Alkain, m, 57).

Goles: 0-1, m.9: Sylla. 1-1, m.47+: Stoichkov.

Árbitro: El colegiado David Gálvez del Comité Madrileño. En el minuto 17 amonestó a Benavídez. En el 29 fue Berrocal quien vio la tarjeta amarilla. En el 39 amonestó a Abqar. En el 48 vio la cartulina amarilla Javi Muñoz. En el 60 el amonestado fue Arbilla y en el 72 este mismo jugador vio la segunda cartulina y seguidamente la roja y fue expulsado del campo.

Incidencias: Entrada espectacular en Ipurua para ver este primer partido de la promoción de ascenso. Ambiente de gala con la presencia de 7.300 personas en las gradas de Ipurua. También hubo una buena representación alavesista con más de 300 espectadores para ver en directo el choque entre los dos conjuntos vascos. Antes del comienzo del encuentro los dos equipos posaron con una pancarta en contra el racismo. EFE

1002935

lrb/sab