Vuelta triunfal de Blur a los escenarios en el Primavera Sound, sin telarañas que sacudir

Barcelona, 2 jun. Frescos y sin lugar para la nostalgia, Blur han vuelto a los escenarios cargados de experiencia, con nuevas ideas y sin telarañas que sacudir, tras ocho años sin tocar juntos en grandes recintos como el Primavera Sound, donde este jueves han triunfado en el primer concierto de la gira.

Para ser exactos, el de hoy no ha sido el primer concierto de la reunificación, porque los británicos han precalentado con cuatro conciertos en locales pequeños y medianos de su país antes de llegar a Barcelona.

Pero sí que es el arranque oficial de una gira que promete dar grandes alegría al público del estadio de Wembley (Londres) o de cualquier otro de los lugares que visitarán en Europa y América.

El espectáculo ha empezado con "St Charles Square", un nuevo tema que formará parte de su próximo disco "The Ballad of Darren", y después han interpretado canciones poco comunes en sus conciertos, como "Villa Rosie" o "Popscene".

También han incluido en el repertorio los éxitos "There’s No Other Way", "Coffee & TV", "Parklife", "To the End", "This is a Low", "Tender" y "The Universal", y han desatado la locura colectiva con "Song 2" y "Girls & Boys"

Damon Albarn ha sido el dueño de la noche, con un concierto de hora y media que ha empezado pasadas las dos de la madrugada porque, según los directores del festival, esa es el 'prime time' de los festivales españoles, aunque, como ha pasado hoy, el día siguiente sea laborable.

El espectáculo ha sido un lujo porque, no sólo la banda ha estado espectacular, sino que las condiciones para verla han sido óptimas, con espacio para bailar, buen sonido y todos los servicios funcionando sin colas ni aglomeraciones.

Poco antes, la estadounidense Halsey ha tenido la misión de mantener los ánimos arriba entre los otros dos cabezas de cartel de la noche, New Order y Blur y, a pesar de llevar la etiqueta de cantautora o diva del pop, ha presentado un potente espectáculo, con juegos de fuegos desde el inicio, que ha tirado adelante con una actitud arrolladora.

Potente y desafiante, no ha dejado de ir de lado a lado del grandísimo escenario principal, donde solo la acompañaban en la retaguardia un batería y una guitarrista, y ha reclamado también a su público que no dejara de moverse y saltar. Así lo han hecho, sobre todo en los grandes éxitos como "Closer", "Without Me" o "Eastside".

Como su fuera una aficionada más a la música, Halsey, que se ha mostrado muy cercana, interactuando mucho con el público, ha expresado su ilusión por compartir cartel con bandas míticas como New Order, Depeche Mode o Blur, a los que teloneaba, y ha deseado poder ir a verlos tras terminar su show.

Antes, cuando se empezaba a hacer de noche, ha subido a uno de los escenarios principales del festival el dúo NxWorries, formado por el productor Knxwledge y el cantante Anderson .Paak -que a su vez es la mitad del aclamado grupo Silk Sonic, junto con Bruno Mars-, que ha traído el 'groove' de su hip hop infusionado con soul y R&B.

Empezaba a refrescar y Anderson .Paak ha aparecido ataviado con una americana, un gran gorro de piel y con una bandana a modo de capa, espoleando al público para que hiciera "ruido", y en un español macarrónico ha dicho: "Te amo mi gente. Muchas gracias. Un beso".

Ya en inglés, ha preguntado quién se sentía "sexy" esta noche, mientras encadenaba sus temas con ritmos más sensuales.

Con tan solo un disco de larga duración y un EP en su discografía, el dúo ha repasado su repertorio, con sus éxitos como "Suede", "Link Up" o "Lyk Dis", y han presentado su último single "Daydreaming".

También ha habido lugar por un remix de Oasis, quién sabe si a modo de provocación o como símbolo de fraternidad de cara a la posterior actuación de Blur.

Rompiendo el mito de que el Primavera Sound es un festival de música 'indie' y para modernos, la primera jornada del festival ha acogido algunos conciertos atípicos, como el de la banda de hardcore punk estadounidense Turnstile; el espectáculo de fuego y artificios de los metaleros satánicos suecos Ghost; o los recitales del trío japonés de J-Pop Perfume, con sus sincronizadas coreografías.

Al mismo tiempo que New Order copaba el escenario principal, al otro lado del festival, la media de edad del público bajaba en picado para ver al también jovencísimo trapero británico Central Cee, cuyo éxito se explica en gran parte gracias a la viralidad de sus temas en las redes sociales.

Con la actitud y el sonido del trap más 'gangsta', Central Cee ha impartido una clase de argot británico, ante un público con un nivel avanzado, pues era mayoritariamente también inglés, que ha vibrado, e incluso ha formado algún pogo, con sus temas más populares, como "Doja", que acumula cientos de millones de reproducciones.

En resumen, una primera noche estelar, en la que ha jugado un papel importante la comodidad que ha supuesto que la cifra de público haya bajado respecto al año pasado, en parte porque el festival ha decidido reducir el aforo para evitar las aglomeraciones y en parte porque las entradas no se han agotado como otros años, quizás por efecto de las críticas del año pasado o de la inflacción.EFE

