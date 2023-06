Schwartman se va de París con "sensaciones positivas" a pesar de la dura derrota

París, 2 jun. El tenista argentino Diego Schwartzman aseguró este viernes que se va de París con "sensaciones positivas" a pesar de su dura eliminación de hoy ya que ha podido encadenar dos victorias seguidas en este Roland Garros.

Schwartzman fue eliminado en la tercera ronda por el griego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeza de serie, por un inapelable 6-2, 6-2 y 6-3, en apenas dos horas y tres minutos.

En declaraciones a la prensa tras el partido, reconoció que "no jugué bien", ya que cometió "muchos errores no forzados" y no logró imponer la velocidad del juego necesaria para poder competir contra un tenista del nivel de su rival.

"Es muy difícil jugar contra él, que tiene una forma muy agresiva de jugar, si el rival de enfrente no logra ser competitivo en la velocidad del juego", evaluó.

También apuntó a las condiciones del encuentro, ya en la tarde y con frío, muy diferentes al sol y calor de sus dos encuentros anteriores, y que le perjudicaron.

"Él hacía y deshacía prácticamente en los tres sets. Eran aciertos y errores de él más que aciertos míos", reconoció con sinceridad Schwartzman, semifinalista en este torneo en 2020, pero actualmente número 95 de la ATP.

Reconoció que después de sus dos anteriores victorias, ante el español Bernabé Zapata, favorito 32, y al portugués Nuno Borges, hoy salió a la cancha con la expectativa al menos "de ser más competitivo", algo que no consiguió

Schwartzman consideró que Tsitsipas, finalista en 2021, es uno de los candidatos al triunfo en París, aunque resaltó que Carlos Alcaraz y Novak Djokovic "son los favoritos".

A pesar de la derrota de hoy el "Peque", recapituló que, teniendo en cuenta cómo llegaba a Roland Garros "ha sido un París positivo una vez más", tras varios meses de encadenar derrotas consecutivas. EFE

rcf/sab

(foto)