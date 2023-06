Recoletas echa el telón a una temporada "dura y exigente" ante el potente Granollers

Valladolid, 2 jun. El Recoletas Valladolid echará el telón a una temporada "dura y exigente", en palabras del técnico, David Pisonero, y lo quiere hacer sumando, este sábado, un último triunfo ante su afición, aunque delante tendrá a un potente Granollers que buscará asegurarse la segunda plaza liguera.

Pisonero ha sostenido en rueda de prensa que el "Granollers está en un estado de forma y gracia excelente, tiene grandes jugadores, un buen entrenador, una buena cantera y además ha acertado con los fichajes, lo que le ha permitido adquirir un nivel impresionante y realizar un trabajo muy meritorio".

Los vallisoletanos llegan a esta última jornada liguera "con los deberes hechos", tras haber dejado asegurada su continuidad en Asobal para la próxima campaña, lo que le permitirá jugar este encuentro "sin ataduras, libres, sin mirar resultados, para poder terminar el presente curso con dos puntos más, y más arriba en la clasificación", ha precisado.

"Estaba claro que no nos podíamos jugar ninguna posibilidad de descenso en este partido, porque Granollers no es buen cliente, y además va a venir a vaciar el depósito para concluir en esa segunda plaza, porque aunque han tenido tres o cuatro choques duros seguidos, no han bajado su nivel de juego", ha añadido el técnico vallisoletano.

Dos puntos más supondrían "el broche perfecto" para un ejercicio en el que el cuadro azulón ha sufrido mucho, en gran medida, a causa de las lesiones, que si bien fueron muchas "el equipo no se abrigó en ellas y se apeló al largo de la plantilla para afrontar los encuentros de una manera potable", aunque está claro que "mediatizaron mucho el nivel competitivo".

Precisamente, este, se ha obtenido una vez se han podido recuperar piezas y forma física, y con la aparición de la portería, y esos brotes son a partir de los que el equipo se quiere construir para el próximo año, manteniendo al 80-85% de la plantilla, y añadiendo a "gente veterana, con experiencia y verticalidad", pero también a "jugadores que aporten frescura al juego".

El objetivo es "crecer" y, en este sentido, Pisonero ha advertido que Granollers "es un espejo en el que mirarse", ya que han sabido "generar jugadores de la casa, lo que aporta una estabilidad presupuestaria, y han acertado con los fichajes, lo que les ha dado un plus, rapidez en las rotaciones y goles sencillos".

"Hay gente como Antonio García, Gurri y Faruk, en la primera línea, que están jugando de manera espectacular y que tienen recursos ilimitados, porque defienden, atacan, fintan y lanzan, a los que se añade la seguridad de Salinas, la adaptación continua de Reguart, extremos fiables y una defensa con Amigó y Rey que suma mucho", ha analizado el entrenador del cuadro vallisoletano.

Y espera que llegue a Huerta del Rey "un equipo ganador, que impondrá un ritmo frenético, duro y agresivo, y que buscará las debilidades del rival, como hace siempre", pero confía en que su equipo "logre independizarse y dé el valor que merece a este partido, el último del presente curso", ha concluido. EFE

