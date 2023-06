Pereira abre la puerta a regreso con la selección española tras diferencias con Federación

Pachuca (México), 1 jun. Andrea Pereira, defensa de las Águilas del América de la liga femenina del fútbol mexicano, le abrió este jueves la puerta a un regreso con la selección de España, después de ser una de las 15 jugadores que pidieron no ser convocadas por diferencias con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Lo de la selección sigue siendo un tema complicado, pero quizá en unos días hay información que ahora mismo no voy a dar”, respondió cuando EFE le cuestionó en una rueda de prensa si su retorno al equipo del seleccionador Jorge Vilda estaba cerca.

Pereira, parte de la plantilla que conquistó el único triplete en la historia del Barcelona femenino, no disputa un partido con España desde septiembre pasado, cuando 15 internacionales le mandaron un correo a la RFEF en el que cuestionaron la continuidad de Vilda.

A pesar de que Vilda sigue en el cargo, Pereira no descartó un regreso antes del Mundial de este año, algo que coincide con reportes de la prensa española que indican que parte de las 15 jugadoras han pedido regresar al equipo nacional.

Pereira, con tres títulos de la liga española en su palmarés, se encuentra a unas horas de disputar este viernes su segunda final con el América, cuando las Águilas visiten en el partido de ida de la final a las Tuzas del Pachuca.

Las Águilas, dirigidas por el español Ángel Villcampa, perdieron el torneo pasado en la serie ante las Tigres y ahora confían en cobrar revancha de la mano de una motivada Pereira, quien reconoció que tras su salida del Barcelona el año pasado meditó la retirada.

Sin embargo, fichar por el América le devolvió la felicidad de jugar al fútbol.

“Quise dejar el fútbol antes de venir a México porque mi último año fue complicado. Venir a este país era algo que no hubiera imagino ni pensado. He disfrutado mucho de la gente, de conocer un país y un continente que no tenía ni idea. Estoy contenta”.

Pereira es la líder de la zaga de Villacampa y también se ha validado como una defensa goleadora, al convertir siete tantos en 32 partidos.

La española espera que su adaptación a México le sirva para frenar en la final al cerebro ofensivo de las Tuzas, su compatriota y excompañera en el Barcelona, Jennifer Hermoso.

“Le echo flores a Jenni porque es una jugadora ‘top’.Puede jugar de punta, media punta. Va a ser complicado pararla, hace daño a los rivales y el hecho de haber jugador tantos años con ella o contra ella, me ayuda a la hora de defenderla para jugar con su cabeza, que no pueda y frustrarla”, sentenció. EFE

rcg/car