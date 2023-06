Osasuna Magna presenta a Miguel Hernández como nuevo entrenador

Pamplona, 2 jun. Osasuna Magna Xota comenzará una nueva etapa con Miguel Hernández como técnico tras la despedida la semana pasada de Imanol Arregui, después de 22 años en el cargo.

El hasta ahora segundo entrenador del equipo nacido en Irurtzun, se hará cargo de la primera plantilla del Club Deportivo Xota tras el adiós de su compañero de viaje, Imanol Arregui.

Durante su presentación celebrada en Anaitasuna, Hernández ha dicho estar “a tope de ilusión”, “súper responsabilizado” y “agradecido” al club por darle la oportunidad de tomar las riendas de un histórico del fútbol sala nacional que no atraviesa su mejor momento deportivo.

El empate a cero en la última jornada ante el Real Betis permitió a los navarros continuar un curso más en la máxima categoría. Lesiones e infortunios de diversa índole les empujaron a lidiar con el sufrimiento hasta el final.

“Acabo de fichar por el mejor club del mundo, porque para nosotros es así. No me ha costado dar el paso, he tenido una universidad de 20 años con uno de los mejores entrenadores de la liga (Imanol Arregui)”, ha señalado con satisfacción el nuevo inquilino del banquillo verde.

Ha destacado la “brutal” confianza que guarda con los jugadores, algo que facilitará su aclimatación. “Nuestro objetivo es la permanencia y ser la cabeza visible del fútbol sala navarro”, ha añadido.

Llegó al club en el año 2000 y primero fue preparador físico, condición que ha ido manteniendo en todo este tiempo junto a su cargo de segundo entrenador desde que Imanol tomó las riendas del equipo.

“Miguel lleva muchos años en el club y también es parte de la historia de este escudo”, ha afirmado el presidente de la entidad, Tatono Arregui durante su intervención.

Ahora le llega la oportunidad de dar un paso al frente y dar continuidad al trabajo desarrollado en todos estos años. Miguel cuenta con la complicidad de todos los jugadores y conoce al detalle la personalidad propia del vestuario, así como la filosofía y método de trabajo del club. EFE

