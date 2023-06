Mike Malone: "A Jokic no le importa meter 27 puntos. Le importa que vamos 1-0"

Denver (EE.UU.), 1 jun. Mike Malone, técnico de los Denver Nuggets, elogió a su conjunto por tomar ventaja en las Finales de la NBA ante los Miami Heat y en especial tuvo palabras de aprecio para Nikola Jokic por su actitud solidaria y en beneficio siempre del equipo.

"Creo que esa es la belleza en torno a Nikola. Aprendí hace mucho tiempo que la defensa te dice lo que hacer y Nikola nunca lo fuerza. Si le van a dar ese tipo de atención, suma 10 asistencias en el descanso", reflexionó en una rueda de prensa.

"Nikola nunca intenta imponer su voluntad o forzar las cosas que no están ahí. Va a leer el partido. Va a hacer la jugada correcta. Y lo más importante, va a hacer que cada uno de sus compañeros sea mejor. Él disfruta haciendo jugadas para los otros. No creo que le importe si mete 27 puntos o no. Le importa que vamos 1-0", agregó.

Los Nuggets firmaron este jueves un estreno soñado en las primeras Finales de su historia y sometieron con autoridad a los Heat para tomar ventaja en la lucha por el anillo de la NBA (104-93, 1-0 en la serie).

Jokic firmó un gran triple-doble (27 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias con 8 de 12 en tiros) en unos Nuggets que ganaban ya de 24 puntos en el tercer periodo, que dejaron en solo 63 puntos a los Heat en los tres primeros cuartos y que se relajaron en exceso en el último cuarto sin que corriera peligro realmente su victoria.

Malone, sin menospreciar ese bajón en el último cuarto, destacó que los Nuggets dejaron en solo 93 puntos en total a los Heat con 40 % en tiros de campo y 33 % desde los triples.

"Y probablemente la estadística más impresionante en defensa fue que solo tuvieron dos tiros libres (...). Sabemos que Jimmy Butler es uno de los mejores en este negocio yendo a la línea de personal así que creo que nuestros jugadores hicieron un gran trabajo defendiendo sin faltas", añadió.

Esos dos tiros libres de los Heat marcaron un nuevo récord del menor número de intentos desde la línea de personal en un partido de los playoff de la NBA.

Respecto al último cuarto, Malone señaló que "en las Finales no puede escoger y elegir cuando quieres jugar" e instó a su conjunto a "cerrar" los partidos antes.

En cualquier caso, el entrenador de Denver se mostró muy satisfecho por mantener la imbatibilidad de los Nuggets en su cancha en estos playoff y por impedir que los Heat tomaran impulso con un triunfo a domicilio en el arranque de las Finales.

"Ese fue uno de mis últimos mensajes al grupo antes del partido. Les recordé, si no lo sabían, que Miami fue a Milwaukee y ganó el primer partido. Fueron al Garden en Nueva York y ganaron el primer partido. También ganaron el primer partido en Boston Así que no queríamos que vinieran aquí y tomaran el control de la serie en nuestra cancha", indicó. EFE

dvp/gcf

(foto)