Marta Romeu destaca que es un orgullo lograr primera victoria española temporada

Málaga, 2 jun. La ciclista valenciana Marta Romeu, que milita en el grupo deportivo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi, ganadora de la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía Femenina, se mostró este viernes muy feliz en la meta de Álora (Málaga) por haber inaugurado el casillero de victorias españolas esta temporada.

Romeu afirmó a los periodistas que el trabajo del equipo “resultó clave para ganar la etapa” y comentó que “es un orgullo poder ser la primera española este año en ganar en una prueba internacional y también la primera victoria internacional para el equipo, muy significativa por todo el trabajo que se ha hecho para llegar hasta aquí”.

“Tuve que esforzarse al máximo, porque la cuesta final se me hizo durísima porque llevaba casi 30 kilómetros en solitario, rodando fuerte, con aire. He mantenido 40 segundos, 50 segundos, un minuto, y las veía (rivales) cerca, pero he apretado con todas mis fuerzas y al final he ganado”, argumentó.

La rusa Tamara Dronova-Balabolina (Israel-Premier Tech Roland), líder de la general por tercera jornada consecutiva, comentó que está “feliz, pero no del todo" porque le "hubiera gustado firmar el triplete de victorias".

"En todo caso, nos queda dos etapas y voy a intentar buscar otro triunfo parcial. Además, conservamos el maillot amarillo y el liderato de la clasificación por puntos cuando quedan dos etapas para acabar la Vuelta a Andalucía”, apuntó. EFE

