Macedonia Central expone la fortaleza deportiva de Tesalónica, la ciudad de Nikos Galis

Madrid, 2 jun. Macedonia Central, a través del embajador de Grecia en Madrid, Ilias Fotopoulos, expuso esta semana en Madrid la fortaleza deportiva de la ciudad de Tesalónica, conocida en el mundo del baloncesto por ser la el escenario donde se inició y triunfó el jugador de baloncesto griego, Nikos Galis, leyenda en Grecia, y cuyo nombre da fuste al pabellón del Aris, uno de los clubes más laureados del país.

El deporte, según afirmó además Nikolaos Golfinopoulos, representante de la Organización Mundial de Turismo, forma parte de las virtudes de Grecia, y su asociación con el turismo resulta fundamental para entender una zona del país, por donde pasa la antorcha olímpica después de su encendido en Olimpia y su llegada a Atenas, antes de partir hacia Marsella en el 2024 y entrar finalmente en París, sede de los JJOO 2024.

Tesalónica, a través de sus numerosos clubes deportivos, promueve el eterno espíritu deportivo y organiza campeonatos, juegos y torneos tanto a nivel nacional como internacional.

Entre los eventos deportivos internacionales organizados en Tesalónica en los últimos años se encuentran el Campeonato Europeo de Taekwondo I.T.F. 2016, el Campeonato Mundial de Remo Costero 2014 y el Campeonato Mundial de Maxibaloncesto 2013.

Además, Tesalónica también fue sede de los partidos de fútbol en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas. y en sus calles se encuentra desde 1998 un Museo Olímpico con licencia del Comité Olímpico Internacional (COI).

En cuanto a grandes eventos deportivos actuales, la ciudad de la Macedonia Griega promueve la Olympus Marathon, la carrera de 44 kilómetros por el monte Olimpo, la montaña más alta de Grecia.

El recorrido revive la peregrinación de los ciudadanos de la ciudad de Dion, que ascendían cada verano a la cima de la montaña Olimpo para honrar al dios supremo, Zeus.

El punto de partida es el sitio arqueológico de Dion, con una altitud no superior a 3 metros, y el de llegada, el Monte Olimpo, Parque Natural catalogado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, a 2800 metros; una subida de gran dificultad que los corredores más rápidos completan en más de cuatro horas.

Una ciudad, Tesalónica, donde nació Nikos Galis, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto griego, además de medallistas olímpicos como Voula Patoulidou, Dimosthenes Tampakos, Ioannis Melissanidis, Tasoula Kelesidou, Alexandros Nikolaidis y Ioanna Hatziioannou.

Además, la región de Macedonia Central atrae en la actualidad proyectos de deportistas de élite, como es el caso de un Rafa Nadal que viajó esta semana para visitar y conocer el Rafa Nadal Tennis Centre ubicado en Sani, un destino turístico emplazado en la península de Halkidikim.

“Lo cierto es que tenía muchísimas ganas de venir por fin a Grecia, pero mi calendario y el COVID me lo había impedido. Tanto Toni (Nadal) como Carlos Moyá, Carlos Costa y todo el equipo me habían hablado maravillas del centro, y estaban en lo cierto. Creo que la calidad de toda la instalación es espectacular y me parece un lugar increíble para jugar al tenis y disfrutar de unas grandes vacaciones", señaló tras su llegada el ganador de 22 títulos de Grand Slam junto al serbio Novak Djokovic.

"Pero creo que lo que marca la diferencia es el trato humano de las personas que están aquí en el día a día. Tenemos una relación excelente desde hace muchos años y para mí trabajar con personas que comparten nuestros valores es algo esencial", añadió el tenista español. EFE

omb/og