Doce largos y cien cortos de 29 países optan a premios del Festival de Islantilla (Huelva)

Huelva, 2 jun. Un total de doce largometrajes y cien cortometrajes de 29 nacionalidades optarán este año a los Premios Luna que Islantilla Cinefórum-Festival Internacional de Cine Bajo la Luna, que en la localidad onubense celebra este año su decimocuarta edición, concede en su Sección Oficial.

La organización de la muestra cinematográfica, la más larga de las que se celebran en España ya que se prolonga durante todo el verano, ha dado a conocer este viernes la relación de las cintas seleccionadas.

Los largometrajes seleccionados proceden de países como Italia, Chile, Argentina, México, España, Perú, EEUU, Croacia y Francia.

Optan al galardón: 'Avenâl' (Italia); 'Cazadora' (Chile); 'Cómo copiarse en un examen' y 'Vuelta al perro', por Argentina; 'Hasta el fin de los tiempos' (México); 'Iberia, naturaleza infinita' y 'Reflejo' por España; 'Pachuka' (Perú); 'Somewhere over the rainbow' (EEUU); 'Trigal' (México); 'Vece od traume' (Croacia) y 'Voyages en têtes étrangères' (Francia).

En cuanto a la relación de cortometrajes seleccionados, las cien obras representan a las cinematografías de Andorra, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Egipto, España, Estonia, Francia, Grecia, India, Irán, Irlanda, Italia, Kuwait, Luxemburgo, Malasia, México, Portugal, Rusia, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

La mayor representación en esta modalidad la ostenta España con 58 cintas de las cien que optan a los premios de producción propia.

Este Festival, que se celebrará durante los meses de julio y agosto, desplegará su programación en el Patio de la Oficina de Turismo de Islantilla abierta a todos los públicos con sesiones gratuitas al aire libre y bajo la luz de la luna estival. EFE

