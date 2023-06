Djokovic: "Lo justo hubiera sido un partido a cuatro sets"

París, 2 jun. El serbio Novak Djokovic rindió homenaje al español Alejandro Davidovich tras derrotarle en tercera ronda de Roland Garros, aseguró que no recordaba tanta pelea desde sus duelos con Rafa Nadal y reconoció que mereció ganar al menos un set.

"Habría sido más justo que este partido se decidiera a cuatro sets. Ha sido como un juego del gato y el ratón, los dos tuvimos opciones, ha sido muy duro. No recuerdo dos sets tan largos, quizá en alguno de mis últimos partidos contra Nadal. Pero ha sido muy duro. Estoy contento de haber acabado en tres y haber economizado un poco de energía", señaló el tercer favorito tras imponerse 7-6(4), 7-6(5) y 6-2.

Pese a que reconoció que no dio su mejor nivel, el serbio dijo sentirse en condiciones de ganar el torneo.

"Soy crítico conmigo mismo, sé que puedo jugar mejor. Pero mi equipo me dice que hay muchas cosas positivas y que tengo que ser optimista. Es normal tener dudas en un torneo, pero tengo que concentrarme en mis puntos fuertes. Estoy contento con mi nivel. Siempre puede ser mejor, pero no he perdido un set y es importante seguir avanzando. La dificultad va a ir en aumento" señaló.

"Sé que tengo la calidad y el nivel para desafiar a cualquier rival en un Grand Slam. No sé cuanto va a durar esto a mi edad, no lo tengo claro, pero mientras tenga la motivación y pueda avanzar, mientras que tenga objetivos que me motiven voy a seguir. Aunque cada vez es un desafío más difícil. Pero es importante tener objetivos a corto y medio plazo. Cuando haces un plan es más fácil trabajar para conseguirlo", analizó.

Djokovic reconoció un divorcio con el público francés y aseguró que lo respeta pese a que a veces les encuentra demasiado duros contra él.

"Me apoyaron mucho cuando perdía en final o en los últimos años antes de ganar mi primer título aquí. Se lo agradezco mucho. Me siguen apoyando incluso hoy. Pero hay grupos que adoran abuchear, es algo que me parece irrespetuoso y no lo entiendo. Pueden hacerlo, han comprado una entrada. El 99 % de las veces no digo nada, pero a veces cuando alguien es irrespetuoso contesto", señaló. EFE

