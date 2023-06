Simeone: "Joao tiene un futuro importante; si es con nosotros, mejor"

Madrid, 1 jun. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este jueves que Joao Félix tiene "unas condiciones enormes" y valoró el "futuro importante" que tiene "por delante" el atacante, al tiempo que dijo que, si tiene que hablar de una renovación como técnico rojiblanco, será "más adelante", porque "ahora" hay "muchas más prioridades a resolver" por el club.

"Es un jugador del Atlético de Madrid. Si no tiene sitio en el Chelsea, como Pochettino aparentemente contó, tendrá que venir al Atlético de Madrid, volver a trabajar con nosotros y nosotros estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante", explicó durante una entrevista a 'El Partidazo' de 'Cope'.

"Es un chico joven, tiene un futuro importante por delante. Si es con nosotros, mejor. Y si no es con nosotros, que lo pueda lograr en otro equipo", expuso Simeone, que no tiene "ninguna duda" de que, si Joao "quiere, será un grandísimo futbolista, porque tiene las condiciones para serlo".

"Tiene unas condiciones enormes, cabecea bien, golpea bien con la derecha y la izquierda, es un jugador técnico, tiene visión de juego y será lo que él quiera ser", abundó el técnico argentino sobre el atacante luso, que salió del club en el pasado mercado de invierno, cedido al Chelsea, por la controversia y la suplencia que sostenía con el entrenador en el primer tramo de la campaña.

"Yo no choco, soy claro, le digo lo que siento. Hemos hablado un montón de veces, él sabe muy bien cuál es mi perfil de entrenador y que me gusta jugar con mucha alegría", repasó Simeone, que declaró: "Soy compatible con todo el mundo mientras podamos generar ganar. No tengo ningún problema con nadie. Tengo la cabeza sumamente abierta para entregarme con los que se entregan".

"Es un chico que tiene condiciones, que juega bien, que siempre ha mostrado su calidad, que siempre está en boca de todos, porque demuestra cosas importantes", insistió el técnico, que, cuando fue preguntado por un hipotético fichaje de Joao por el Barcelona, valoró que sería "un futbolista importante" para el conjunto azulgrana.

Y recordó que, en lo futbolístico, hay chicos que "maduran en una determinada edad". "Algunos a los 26, otros a los 27, a los 23, pero las herramientas las tiene", dijo.

También habló de una posible renovación como entrenador del Atlético, con el que tiene contrato hasta 2024. "En estos momentos, la prioridad no es ésta. Hay muchas más prioridades a revolver. Si lo tendremos que hablar, lo hablamos más adelante cuando Miguel (Ángel Gil Marín, consejero delegado) entienda que es el momento adecuado", explicó a la 'Cope'.

"Ahora no me lo van a ofrecer, porque conozco al club y cuáles son las prioridades. Y, en estos momentos, la prioridad es otra", añadió Simeone, que repasó que algunos amigos le dijeron, durante el primer semestre, cuando el equipo estaba en crisis, que era el momento de irse del Atlético: "¿Yo me voy a ir ahora? Yo entendía que no. Después, me acabaron llamando y me decían que tenía razón. Salió bien, porque los jugadores me acompañaron".

"Cuando van pasando los años te duelen más las cosas chicas que grandes. La cosas pequeñas que no se ven son las que más terminan molestando", repasó del primer tramo de la actual temporada.

También insistió en que nunca intentó el fichaje de Cristiano Ronaldo durante el pasado verano: "No lo intenté. Es un jugador extraordinario. Pero Ronaldo no podía jugar en el Atlético de Madrid como Simeone no podría dirigir al Real Madrid". EFE

id/jpd