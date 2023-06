Primera imagen de la grabación del videoclip de C. Tangana sobre el himno del centenario del Celta

C. Tangana ya graba el videoclip del himno del centenario del Celta en Vigo (Reuters / @TQHTPodcast).

El primer fin de semana de junio en Vigo coinciden dos eventos claves para el futuro del Celta. Por un lado, el club celeste se juega la vida el domingo en su partido de la Liga ante el Barcelona: tiene que ganar ante el campeón para no depender de otros si no quiere descender a segunda división. Y, por otro lado, unas horas antes, se grabará parte del videoclip del himno del Centenario del Celta protagonizado por C. Tangana.

El artista madrileño, fan del conjunto olívico por la influencia de su padre (vigués de nacimiento), grabará parte de su videoclip en la noche del 3 de junio. Eso sí, los participantes deberán saber que el rodaje podría alargarse “hasta primera hora de la mañana del domingo 4 de junio de 2023″, tal y como informó el club en un comunicado.

El Celta señala que el vídeo musical será “una pieza cinematográfica que, sin duda, dejará una gran pegada no solo para el Celta, sino para toda la ciudad de Vigo y para Galicia”. Y por ello la producción, llevada a cabo por Little Spain, tendrá lugar en varias localizaciones y se rodará en diferentes días.

De hecho, ya ha salido a la luz la primera imagen de la grabación del himno del Centenario. El perfil en redes del pódcast @TQHTPodcast (Tenías Que Haber Tirado) ha compartido una instantánea de la filmación donde se puede observar a un grupo de personas llevando grandes banderas del Celta, una celeste y una negra, en la zona del cargadero de Rande.

Gabración en Vigo del himno del Celta por parte de C. Tangana (@TQHTPodcast).

Qué se sabe del himno del Celta de C. Tangana

El Celta comunicó que el rodaje está reservado a fans mayores de 18 años que ya se inscribieron en un formulario publicado en la web del club. A raíz de las solicitudes se llevó a cabo una selección de alrededor de 2.000 personas.

Tal y como señala Faro de Vigo, el rodaje tendrá lugar en diferentes lugares icónicos de la geografía viguesa. Desde el puente de Rande, pasando por el paseo de Alfonso hasta la isla de San Simón. Asimismo, se esperan colaboraciones con artistas locales y se especula con que parte de la canción sea en gallego.

C. Tangana en un concierto (Archivo).

Una lona gigante para anunciar el autor del himno

El pasado 15 de marzo, el Celta desveló el misterio mejor guardado de su centenario. Antón Álvarez (C. Tangana) se había postulado en Twitter el 18 de febrero de 2021 como posible autor del himno con un mensaje que decía “¿Puedo intentarlo?”.

Ese mismo tuit fue plasmado en una lona que el Celta colgó en el centro de Vigo hace tres meses. El club incluyó en su mensaje en gallego un “¡Dale, Pucho!”, confirmando la autoría del tema.

El Celta anuncia a C. Tangana como autor del himno del centenario con una lona en el centro de la ciudad (@RCCelta).

La noticia desató una gran retahíla de comentarios en redes sociales entre miembros del público celtista. En la mayoría de los casos, la afición aprobó la elección destacando la proyección internacional que puede llegar a tener la canción. En el otro extremo de la balanza, una minoría de detractores hizo hincapié en su predilección por artistas locales.

