Mumbrú: "Esto no ha acabado aún, aquí todo puede cambiar en una tarde"

Valencia, 1 jun. El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, recalcó que aún están vivos en la Liga Endesa, pese a haber perdido el primer encuentro de los cuartos de final ante el Barça, y se mostró convencido de que pueden cambiar la dinámica con un buen partido y de que la manera en la que acaben la temporada tendrá influencia para el futuro.

“Siempre es importante cómo acabas. Parece que todo el mundo lo da por hecho y no es así, esto no ha acabado aún. No es lo mismo caer en el primer ‘playoff’ que pasar, o que llegar a la final o que ganarla. En el mundo del deporte todo cambia de un día para otro, aquí una tarde cambia una dinámica”, señaló.

Mumbrú dijo que no deben pensar en que tienen que ganar dos partidos sino pensar únicamente en el primero. “La primera batalla que tenemos es la de mañana”, en referencia al segundo encuentro de la serie que disputarán este viernes en la Fonteta.

El técnico cree que el factor cancha les puede ayudar pero también recalcó que deben poder controlar mejor los puntos de Nikola Mirotic y, sobre todo, evitar encadenar pérdidas como les ocurrió en el Palau Blaugrana.

“Cambiamos de escenario y pasamos a jugar con nuestra Fonteta. Confiamos en que esté a tope. En el primero estuvimos ahí y nos faltaron detalles, Mirotic tuvo mucho acierto y seguro que es algo que tenemos que controlar”, apuntó.

“Las pérdidas es algo que tenemos que mejorar mucho, no podemos tener perdidas en momentos importantes y seguidas. Es algo que tenemos que controlar mucho ante un equipo que penaliza mucho. Hay mérito de la defensa del Barça, que es la mejor de la Euroliga, por obligarnos a jugar lejos y a perder. Pero hemos de proteger más la pelota y tener más control”, explicó.

El encuentro supondrá reencontrarse con la Fonteta después de que los aficionados despidieran con pitos al equipo tras la derrota ante el Breogán en el último partido de la fase regular, en el que se pudo ver también muy enfadado a Juan Roig, máximo accionista del club. “Lo entiendo, lo comprendo, es una persona exigente que pide el máximo todos los días, cuando no se da es entendible”, apuntó.

Mumbrú no quiso desvelar si hará cambios en la configuración de la plantilla, dado que tiene catorce jugadores disponibles y solo puede inscribir doce. Preguntado por el rendimiento de Jared Harper y la posibilidad de que siga la próxima campaña, admitió que le gusta y su aportación pero señaló que no es momento de hablarlo.

“Es un jugador que me gusta, como todos los que tengo, nos da algo diferente, verticalidad y un punto de locura, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Es valiente y capaz de anotar de muchas maneras y de defender a un gran nivel.

"No ha entrado casi en ACB y casi siempre en lo ha hecho en la Euroliga. Ahora mismo hablar del año que viene cuando tenemos un partido mañana se me hace difícil, nos quedan partidos por delante”, afirmó. EFE

