Mendilibar: "Hemos hecho algo grande y no sé si renovaré o no, pero tampoco me importa"

Budapest, 31 may. El técnico del Sevilla, José Luis Mendilibar, se mostró "muy contento" por el séptimo título de la Liga Europa ganado por su equipo ante el Roma en la tanda de penaltis (4-1, tras un empate a uno), porque han "hecho algo grande", y admitió que desconoce si renovará y seguirá en el club, al que llegó a final de marzo, "pero tampoco" le "importa" no saberlo.

"Vamos a disfrutar de esto porque ha costado mucho. No sé si renovaré o no, pero tampoco me importa. Lo he dicho siempre. Ha sido un trabajo bien hecho, veníamos para dos meses y pico y para lo que veníamos -sacar al Sevilla de la zona cercana al descenso en LaLiga-, y tenemos que agradecer la oportunidad que nos ha dado el club de entrenar a grandes jugadores y de vivir esto", manifestó en la sala de prensa del Puskás Arena de Budapest.

Sobre su futuro, Mendilibar insistió en su planteamiento. "Si hablamos y llegamos a un acuerdo, de maravilla; si no, adiós y muy buenas, y dejaré bastantes amigos en Sevilla", recalcó.

También bromeó al indicar, respecto a algunos recelos iniciales que despertó su llegada, que "para un entrenador al que le tocó en la tómbola venir al Sevilla, ganar la 'Europa League' y hacer los partidos que hemos hecho no está mal", dijo, al tiempo que dio las gracias a sus "chavales por lo que han dado, al club" por contratarle, "a la afición por todo lo que ha hecho por venir aquí y estar" con el equipo, "y al menos se llevan el premio de la Copa".

"Estoy contento de haber ganado, por el club también, porque estaban pasándolo mal cuando llegamos y por lo menos hemos hecho algo grande y bueno que puede repercutir para bien del club. Estoy contento por todo, por mí también; al final también he ganado una Europa League", manifestó el técnico sevillista.

Consideró que con estos jugadores lo ha "tenido fácil" y recordó que siempre les dijo que "son buenos, aunque anímicamente no estaban bien y la idea era cambiar eso, pero los partidos los ganan ellos, tú puedes dar tres ideas de cómo quieres jugar, pero son ellos los que lo hacen y te dan confianza".

Añadió que, desde su llegada al Sevilla, "iba a todos campos pensando que se podía ganar" y en esta final se lo "han confirmado, que se puede jugar bien y que son buenos futbolistas", por lo que se queda "con eso", y también se refirió a la final y admitió que cuando marcó el Roma, pensó que iba a ser "complicado hacerles gol porque se defienden bien y en una contra son capaces de hacerte el segundo".

"En el primer tiempo no hemos jugado bien, pero el empate ha llegado pronto, en el segundo, y eso nos ha dado fuerzas para ganar. Hemos estado más tiempo en campo contrario, aunque con tres faltas y córneres del Roma en el tiempo añadido de la prorroga hemos sufrido bastante", explicó Mendilibar.

El técnico vasco argumentó que el Roma "ha jugado a eso, a defender muy bien y en una jugada aislada hacerte gol, pero no lo han hecho" y, en cambio, el Sevilla ha "tenido el acierto de los penaltis, ha parado uno Bono, otro ha ido a un poste", mientras que sus jugadores han "estado acertados en todos, por eso nos hemos llevado el trofeo", precisó.

Aseguró que no han "preparado la tanda" ni para la final ni para ninguna eliminatoria anterior, pues alegó que "tirarlos en un entrenamiento y luego ante 60.000 tíos y el rollo que hay, no es nada parecido", además de que no buscaron llegar a ese punto, sino que siempre quieren "ganar antes y la idea era intentar hacerlo en los 90 o en los 120 minutos".

Sobre las quejas por el arbitraje hechas por el técnico romanista, José Mourinho, quien dijo que "el árbitro parecía español", Mendilibar respondió que "el gol de ellos vino precedido" de una posible falta, "una jugada dudosa", si bien "cada uno" dice lo que piensa y "normalmente" barren "para casa", por lo que "es normal que diga eso". EFE

