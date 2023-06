Max Verstappen, campeón del mundo de F1,´navega con el Alinghi Red Bull Racing

Barcelona, 1 jun. El holandés Max Verstappen, doble campeón del mundo de Formula Uno, cambió este jueves los grandes premios en un circuito por la navegación con el equipo suizo Alinghi Red Bull Racing, desafiante en la 37ª Copa del América de Barcelona 2024.

Verstappen estuvo en la base del equipo en el Moll de Llevant de Barcelona, donde le mostraron los preparativos del desafío suizo para la 37ª Copa del América antes del Gran Premio de España de este fin de semana en la ciudad condal, donde espera lograr su séptima victoria en las siete primeras carreras del campeonato de 2023.

Los barcos de la Copa del América 'vuelan' sobre las olas gracias a los 'foils' (hidroalas) que atraviesan el agua y se encuentran en la vanguardia de la tecnología aerodinámica y de materiales, como los que muestra el monoplaza Oracle Red Bull Racing RB19 de Max Verstappen.

El bicampeón del mundo completó una sesión en el simulador de la escuadra suiza en compañía del patrón (timonel) del equipo Arnaud Psarofaghis.

Pero la experiencia de Verstappen no fue sólo virtual, ya que también tuvo la oportunidad de surcar las olas del Mediterráneo a velocidades de hasta 100 km/h a bordo de una de las lanchas de apoyo del equipo para hacerse una idea de cómo es realmente competir en la Copa del América.

"He tenido un gran día con Arnaud Psarofaghis. Me llevaron en el barco para ver de cerca lo que está haciendo el equipo y me encantó. Fue genial escuchar las opiniones de la tripulación y escucharles hablar de la parte técnica. Siempre es bueno entender un poco más sobre este aspecto. Tanto la F1 como la vela se basan en la comunicación y el trabajo en equipo", destacó.

"Cuando voy en el coche, me comunico con mucha gente para comprobar que todo funcione a lo largo de un fin de semana de carreras, y lo mismo ocurre aquí con el equipo de ocho regatistas. Se trata de tener una buena comunicación y de trabajar juntos para obtener el mejor resultado. Además, puede que llueva el fin de semana y, como ya he estado en el agua, incluso esto puede que me ayude", dijo Verstappen.

"Ha sido increíble tener la oportunidad de intercambiar con alguien que está en lo más alto de su disciplina como lo está Max", afirmó el patrón del Alinghi Red Bull Racing, Arnaud Psarofaghis.

"Tenemos mucho que aprender de su forma de enfocar la alta tecnología y las regatas bajo presión. Si comparamos la F1 y nuestro barco, Max está solo en su coche y debe tomar decisiones rápidas por su cuenta en la pista. En nuestro barco, somos ocho personas a bordo, tenemos que comunicarnos entre nosotros y estar perfectamente coordinados para rendir al máximo", apuntó.

El Alinghi Red Bull Racing se prepara para la edición de 2024 de la Copa del América con el apoyo de Red Bull Advanced Technologies, la división de soluciones de ingeniería de alta tecnología de Red Bull, que aprovecha su experiencia en aerodinámica, materiales compuestos, software y simulaciones para ayudar al equipo suizo a alcanzar el éxito en el campo de regatas.

El Director Técnico de Oracle Red Bull Racing y Red Bull Advanced Technologies, Adrian Newey, legendario diseñador de F1, se unió a Max en la visita a la base del desafío suizo en Barcelona para comprobar cómo progresa el equipo en el desarrollo de su barco AC75.

“Ha sido una experiencia genial. Existe un gran paralelismo entre la F1 y lo que ocurre en Alinghi Red Bull Racing, ya que todos los sistemas son muy similares a los de nuestro mundo: aerodinámica, hidrodinámica y materiales compuestos ligeros. Además, existe una sinergia entre el ser humano y la máquina", destacó Newey. EFE

1010560

srb/ism