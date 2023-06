FundéuRAE: “sistemático” no es lo mismo que “sistémico”

Madrid, 1 jun. La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que el adjetivo “sistémico”, y no “sistemático”, es el adecuado para indicar que algo afecta a la totalidad de un sistema.

En las noticias pueden verse frases como “Silvergate tal vez no es un riesgo sistemático para el sistema bancario de Estados Unidos” o “Ha asegurado que no solo en España hay una crisis sistemática en la atención primaria”.

Según el “Diccionario del estudiante”, de la RAE, el adjetivo “sistemático” significa, entre otras cosas, ‘que sigue un sistema o se ajusta a él’ y ‘reiterado con insistencia’. En cambio, “sistémico” es aquello ‘perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema; general, por oposición a ‘local’’, tal como recoge el diccionario académico.

Así pues, si en los ejemplos anteriores se pretende aludir a un riesgo y una crisis que afectan de forma general al sistema bancario y a la atención primaria —y no que se repiten con insistencia o conforme a un patrón⁠—, lo adecuado habría sido optar en ambos casos por “sistémico”: “Silvergate tal vez no es un riesgo sistémico para el sistema bancario de Estados Unidos” y “Ha asegurado que no solo en España hay una crisis sistémica en la atención primaria”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

