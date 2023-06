Evra dice que el fútbol es una "plataforma poderosa" para erradicar el racismo

Londres, 1 jun. Lo que le pasó recientemente al jugador Vinicius Júnior en España no fue un caso aislado de racismo, pero el fútbol es una "plataforma poderosa" para cambiar las cosas, dijo este jueves el excapitán del Manchester United y de la selección francesa Patrice Evra tras una reunión en Londres del Consejo de Europa.

Evra participó en una sesión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) para abordar la violencia en el deporte, organizada por el Comité de Cultura, Ciencia, Educación y Medios de Comunicación de esa asamblea y que tuvo lugar en una sala del Parlamento británico.

En unas declaraciones a EFE al término de la sesión, Evra dijo que el racismo ha estado presente en el fútbol durante décadas en muchos lugares, pero que este deporte es una "plataforma poderosa" para ayudar a "cambiar las cosas" y las redes sociales tienen también un "enorme poder" .

Vinicius Jr, del Real Madrid, fue víctima de insultos racistas hace dos domingos durante un partido de Liga contra el Valencia, que fue interrumpido momentáneamente después de que el jugador denunciase a aficionados del equipo contrario ante el árbitro.

"No quiero señalar a España porque (el racismo) sucedió en Francia, en el Reino Unido, en muchos países diferentes. Pero si realmente queremos hacer algo, creo que podemos, tomará tiempo", afirmó el exjugador, que además mencionó los insultos en las redes sociales.

"Creo que en la vida si realmente quieres detenerlo, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Por eso digo que si les tocas los bolsillos, lo harán (en referencia al dinero en el fútbol)... Pero lo que le ha pasado a Vinicius no me sorprende porque no es la primera vez, y el silencio es un crimen", añadió.

En su opinión, prohibir a la gente acudir a los estadios para afrontar el racismo "no es la solución; es un buen comienzo, pero no es la solución porque si yo soy una persona racista y voy al estadio y tengo un comportamiento racista y me prohíben (ir), ¿qué aprendí? Vuelvo a casa y seré aún más racista".

Evra, nacido en Senegal, fue el centro de atención de esta sesión del Consejo de Europa, que trata el alcance de la violencia en el deporte y la manera de abordarlo a nivel nacional e internacional.

El exjugador de 42 años se destacó por la honradez con que abordó los abusos sexuales de los que fue víctima cuando tenía 13 años y su intensa campaña para poner fin a la violencia contra los niños.

Durante la sesión, Evra pidió que la violencia en el deporte sea tratada como algo "prioritario", así como la manera de ayudar a los niños a que comuniquen si han sido víctimas de abusos.

Esta cita del Consejo de Europa tenía como objetivo abordar las formas en que se puede prevenir el abuso sexual, físico y emocional de atletas en todos los deportes y garantizar un entorno seguro para los deportistas, incluida la posible creación de una "Entidad Deportiva Segura" global.

Además de Evra, participaron Olivia Jasriel, extenista sudafricana, que está centrada en proteger a los atletas contra el abuso infantil, y Alasdair Bell, subsecretario general adjunto de la Federación Internacional del Fútbol (FIFA), entre otros.

La reunión de hoy forma parte del informe "Protección de los derechos humanos en y a través del deporte: obligaciones y responsabilidades compartidas" que prepara el comité.

La APCE es el brazo parlamentario del Consejo de Europa -formado por 46 países-, que promueve los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho desde su creación en 1949. EFE

