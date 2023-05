Vivian ve al Athletic "muy bien" y "convencido" de poder ganar en el Bernabéu

Bilbao, 31 may. El jugador del Athletic Dani Vivian declaró este miércoles que ve a su equipo "muy bien" y "convencido" de que este domingo puede ganar en el Santiago Bernabéu para apurar las opciones que le quedan de jugar la próxima temporada en la Liga Conmferencia, para lo que debería darse también que Osasuna no gane en El Sadar al Girona.

"Vamos a ir pensando en nosotros, como hemos hecho las 33 jornadas anteriores y vamos convencidos de que lo vamos a conseguir", dijo el central vitoriano en una rueda de prensa en Lezama en la que lamentó la gran cantidad de veces que al Athletic le ha faltado concretar las ocasiones que genera para ganar los partidos.

"No sé qué más tenemos que hacer para que acaben entrando", reflexionó Vivian, quien considera "el partido del Elche" de la última jornada en San Mamés, un 0-1 con gol visitante en el descuento después de casi treinta remates a portería y una veintena de saques de esquina forzados por el Athletic, como "un ejemplo" de la temporada.

"Hemos competido cada partido, somos un equipo atrevido y valiente que generamos mucho y lo que nos está faltando para cerrar muchos partidos es el gol", una carencia que también les acaba propiciando que el rival les genere "más contras" del estilo de la del Elche de las que deberían.

No obstante, Vivian reivindicó lo que hace un Athletic al que, a pesar de que "no se están dando los resultados" que quiere, le ve "muy bien". "Nuestra manera de ver las cosas es siempre con ambición, con ganas, con deseo de que todo salga bien y con la ilusión y el trabajo de poder ganar", resumió.

En ese escenario, el central, que ha sido titular buena parte de la temporada por su buen rendimiento o por lesiones de Yeray Álvarez e Iñigo Martínez, confesó que a la plantilla rojiblanca le sentó "muy mal" la pitada del domingo en 'La Catedral' cuando marcó el Elche en el minuto 92.

"Nos sentó muy mal, pero si no conseguimos la victoria cada uno tiene derecho a expresar lo que siente. Lo respetamos y no somos conformistas" apuntó y señaló que, a pesar de esa pitada y de que no consiguen los resultados que buscan, no tienen porqué "bajar los brazos ni estar decaídos, cabizbajos o tristes".

"Nos entristece que la afición esté así con nosotros. Es una pena acabar así en San Mamés, pero no creo que haya que ser pesimista con este equipo porque este equipo es alegría, es atrevimiento, es deseo", ahondó.

"Cuando tú haces todo para llegar a donde quieres lo que hay que hacer es reponerse y volver a trabajar con nuestra idea de juego, como hemos hecho cada jornada, como hemos ido a cualquier campo, que en todos los partidos hemos competido. No tenemos que ir acomplejados a ningún campo", dijo de cara a un Bernabeú en el que les espera "un equipazo".

"Ojalá podamos acabar dándoles una alegría los aficionados, que sería una alegría muy grande para todo", finalizó un Vivian deseoso que de que su equipo pueda lograr la plaza europea que ha perseguido toda la temporada y que ahora, a falta de una jornada, pasa por una carambola que incluye la gesta de ganar al Madrid en su estadio, algo que no logra desde hace 18 años. EFE

