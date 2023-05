The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr. y Antònia Font encabezan el Primavera Weekender

Barcelona, 31 may. Las bandas The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr. y Antònia Font serán los cabezas de cartel del Primavera Weekender, que se celebrará el 17 y 18 de noviembre en el resort Magic Robin Hood Camp de Benidorm (Alicante), según ha informado este miércoles Primavera Sound.

Deerhoof, Blonde Redhead, Fucked Up, OFF!, DOMi & JD Beck, Biig Piig, Bush Tetras, Bob Mould o Alan Sparhawk también forman parte de un cartel que cuenta con bandas nacionales como Renaldo & Clara, Aiko el grupo o vàlius.

Las entradas para Primavera Weekender 2023, a la venta a partir del próximo jueves 15 de junio a través de DICE, incluyen acceso a los conciertos, régimen de pensión completa durante el fin de semana y alojamiento durante dos noches en bungalows. EFE

