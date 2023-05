Taro Daniel, el tenista japonés rival de Alcaraz en Roland Garros que se siente “un 30% español” y ama la paella

Taro Daniel celebra un punto en el Masters 1000 de Miami (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Taro Daniel puede dar fe de ese tópico tan manido que dice que como en España no se vive en ningún sitio. El tenista japonés, rival de Carlos Alcaraz este miércoles en segunda ronda de Roland Garros, experimentó en primera persona lo que supone vivir en la piel de toro: se formó en Valencia durante casi una década, desde los 14 hasta los 23 años. No eligió mal sitio para potenciar sus talentos con la raqueta: Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Roberto Bautista y Anabel Medina, entre otros, salieron de la inagotable cantera tenística de la Comunidad Valenciana.

Daniel, nacido en Nueva York hace 30 años (padre norteamericano y madre japonesa), empezó a jugar al tenis en Estados Unidos. Sin embargo, no tardó en ser descubierto por Albert Molina, casualmente agente de Alcaraz en nuestros días y miembro de la multinacional de representación IMG. Su potencial hizo que la joven promesa acabase en la ya extinta TenisVal, academia donde trabajó, entre otros, con José Altur para acabar de moldearse y dar el salto al profesionalismo.

Te puede interesar: El cambio de Alcaraz en París dos años después

Los nueve años que Daniel pasó en suelo español le marcaron profundamente, como no ha dudado en reconocer cuando ha tenido ocasión. “Mi padre siempre quiso mudarse a Europa para que yo y mi hermana aprendiéramos a jugar más seriamente al tenis e intentar dedicarnos a ser profesionales. Acabamos en España, donde nos mudamos la familia entera cuando yo tenía 14 años. Hasta los 23 viví en Valencia. Por eso hablo español”, confesó antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Taro Daniel intenta llegar a una bola en Indian Wells (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

Daniel considera que le debe mucho a España, donde se cimentó “la base” de su juego: “Crecí con un estilo y unos rasgos muy españoles. La táctica, la forma en la que golpeo, el estilo de vida… Podría decirse que me siento un 30% español. Cuando estoy en pista, hablo en español. Le debo mucho a mi crecimiento en España: no creo que me hubiese convertido en profesional si hubiese estado todo aquel tiempo en Japón o California”. De ahí que sea un devoto de la “manera de vivir” española, sus “costumbres”, la tierra batida tan propia de nuestro tenis y, sobre todo, la “paella”. Cómo no le iban a inocular el gusto por esto último en territorio tan arrocero como el valenciano.

Te puede interesar: Alcaraz acaba con un combativo Cobolli en su debut en Roland Garros

Victorias de mucho prestigio y un partido ‘olvidado’ contra Alcaraz

Ahora mismo, Taro Daniel es el número 112 del mundo. Juega en el circuito masculino desde 2010 y su mejor ranking fue un puesto 64 en agosto de 2018. A pesar de que nunca ha logrado estar entre los 50 mejores, cuenta con algunos triunfos de mucho prestigio en su historial. Que se lo pregunten a Novak Djokovic, al que derrotó en Indian Wells 2018 (7-6 [3], 4-6, 6-1). También a Andy Murray, superado en el Abierto de Australia de 2022 (triple 6-4). Y a Alexander Zverev, de quien Daniel fue verdugo en el pasado Masters 1000 de Miami (6-0, 6-4).

En el presente Roland Garros, el japonés acabó con el australiano Christopher O’Connell en primera ronda (6-0, 6-2, 6-4). Con un único título en su palmarés (Estambul 2018, precisamente en arcilla) y una tercera ronda como mejor resultado en un grande (Australia 2022), ha entrenado alguna que otra vez con Alcaraz, al que no se ha medido de forma oficial. Al menos, no en torneos ATP. Eso sí, hay un precedente entre ambos del que el murciano ni siquiera se acordaba ya.

Carlos Alcaraz devuelve una pelota en primera ronda de Roland Garros (AP Foto/Christophe Ena)

Sucedió en el Challenger de Oeiras 3, en Portugal, allá por 2021. En las semifinales de aquel torneo, Alcaraz derrotó a Daniel por 6-2, 7-5 y 6-2 antes de proclamarse vencedor de la competición. Dos años después, el de El Palmar vuelve a verse las caras con un jugador muy equilibrado y y del que no conviene fiarse. Alguien que se marchó de España porque “necesitaba más para poder sobrevivir en el circuito” a nivel tenístico y personal, como ha reconocido ahora a MARCA. Lo cual no quita para que el nipón tenga muy presente, y con mucho orgullo, su paso por la Península.

Seguir leyendo: