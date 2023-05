Sainz cree que "un buen resultado en casa sería una sensación única"

Adrian R. Huber

Barcelona, 31 may. El español Carlos Sainz (Ferrari), sexto en el Mundial de Fórmula Uno, que buscará su primer podio de la temporada en el Gran Premio de España, que se disputará el próximo fin de semana en el Circuit de Catalunya, en Montmeló (Barcelona), admitió este miércoles que lograr "un buen resultado en casa sería una sensación única".

"Un buen resultado aquí en Barcelona sería una sensación única y me daría un plus de optimismo", comentó Sainz, de 28 años, en el acto de presentación del Gran Premio que tuvo lugar en la tarde de este miércoles en la Ciudad Condal, al que también asistieron Los ex pilotos de F1 Pedro de la Rosa y Marc Gene; y el joven Pepe Martí, asimismo barcelonés y que acaba de ganar el pasado domingo la prueba de la Fórmula 3 disputada en Mónaco.

"Acabo de aterrizar, estoy encantado de estar aquí" apuntó Sainz, con una victoria y quince podios en la categoría reina, en la que debutó hace nueve años.

"Un buen resultado aquí me daría un plus de optimismo, está claro. Pero, en cualquier caso, estoy más tranquilo que el año pasado a estas alturas", precisó el talentoso piloto madrileño este miércoles en Barcelona.

"Éste es mi noveno año y me parece que fue ayer cuando estaba aquí con Toro Rosso, que clasifiqué quinto, además", explicó Carlos, que también recordó la vez que acudió por primera vez a Montmeló, con sólo diez años.

"Fue en 2005; y recuerdo que fue entonces cuando conocí a Fernando (Alonso), a Pedro (de la Rosa) y a Marc (Gené); y cuando volví a casa de ese fin de semana cuando le fije a mi padre, con 10 años, que quería ser piloto de F1", indicó Sainz, que afronta su tercera participación con Ferrari en Montmeló.

"Es muy difícil explicar lo que siento al correr aquí. Es impresionante" comentó el español de Ferrari, que aunque admitió que "no" oye a la gente en las gradas, precisó que "sí les ve.

"Siempre me fijo cuánta gente hay, sobre todo en las vueltas de entrada y de salida a pista. También el año que me puse tercero en carrera, me di cuenta que esa grada estuvo a punto de caerse", apuntó, entre risas.

"Éste es el circuito ideal para estrenar un paquete aerodinámico. Barcelona es un sitio al que todo el mundo trae cosas. Pero el problema es ése: que todo el mundo trae mejoras; así que aún no sabemos cuánto hemos mejorado. A ver si nos podemos seguir acercando a Aston Martin y luego a Red Bull, si están relajados", manifestó Sainz con miras a la LII edición del Gran Premio de España, la trigésima tercera en Montmeló.

"En Mónaco la cosa empezó muy bien, con el mejor tiempo en el primer libre. Y éramos rápidos. Las cosas no salieron, al final, sin embrago. Pero ya visteis que iba con ganas de acabar en el podio", afirmó Carlos.

"No es un coche fácil de llevar", admitió Sainz, que también participó del excelente nivel mostrado por los mejores el pasado domingo en Mónaco, donde no tuvo buena suerte; en una pista en la que unos errores estratégicos le privaron de mejorar la octava plaza en la que acabó.

El talentoso piloto madrileño también tuvo palabras de agradecimiento a los numerosos seguidores que lo apoyarán este fin de semana, muchos de los cuáles acudieron a la presentación, en el Port Vell de la Ciudad Condal.

"No me da la cabeza para vez cómo está la gente de atenta", apuntó Carlos, en referencia a que las 3.000 entradas de su grada de animación se vendieron en tan sólo ocho minutos, nada más salir a la venta por internet. Eso, antes de repartir gorras entre sus 'fans', que en un gran número se dieron cita en el acto, en la Plaza de Miquel Taradell del puerto de Barcelona.

De la Rosa, embajador de Aston Martin -la escudería del doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso, tercero en el campeonato, con cinco podios en las primeras seis carreras del año-; y Gené, que lo es de Ferrari -el equipo de Sainz también destacaron en el acto de presentación.

"Fernando (Alonso) es un líder; y es un líder que mola mucho", afirmó De la Rosa.

"Alonso es una bestia; estoy disfrutando cada minuto de esta segunda juventud por la que pasas. Es muy completo. Todo lo que dice es para mejorar: él y todo el equipo. Siempre quiere conseguir más puntos; y ésa es clave", apuntó el embajador de Aston Martin, que en la F1 cuenta como mejor resultado el segundo que logró en el Gran Premio de Hungría de 2006, con un McLaren.

"Cuando llegué a Aston Martin en noviembre, pregunté cómo estaba el coche en el túnel del viento; cuando traduje lo que me dijeron creí que era imposible, porque implicaba que estaríamos adelante. Pero es así", comentó Pedro de la Rosa.

"Estaría fantástico un podio aquí", apuntó Gené, que espera que Ferrari, la escudería más laureada de la historia, pero que aún no ha logrado los resultados deseados, remonte cuanto antes.

"Llegarán novedades, pero llegarán para todos; y los Red Bull serán de nuevo los favoritos. Creo que nuestro punto débil aún es el ritmo en carrera y la degradación, pero somos competitivos en calificación. Si mejoramos, seremos más competitivos aún y podremos aspirar regularmente a los podios", dijo Marc.

Pepe Marti (Campos Racing), que después de hacerlo en Bareín, el pasado fin de semana logró su segunda victoria en la F3 al ganar en Mónaco, también fue una de las atracciones en la presentación de este miércoles.

"Fue especial ganar en Mónaco, en mi primera carrera allí; hacerlo en el primer intento es algo muy especial", explicó Marti, de 17 años, la gran promesa del automovilismo español, apadrinado deportivamente por Alonso.

"Formo parte de la academia de mi ídolo (A14 Management) y eso es algo estupendo", apuntó Martí, que no se puede "imaginar cómo" estará con 41 años, la edad con la que sigue brillando el astro astur, que el próximo domingo apuntará a su victoria 33: en el escenario de la 32: su última hasta la fecha, que logró hace diez años, precisamente en Montmeló. EFE

