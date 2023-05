Rovanperä, ante el difícil reto de defender el liderato en Cerdeña

Redacción Deportes, 31 may. El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris) afronta desde este jueves la sexta prueba del Mundial, el Rally de Italia-Cerdeña, con el difícil reto de defender el liderato del que disfruta en una carrera en la que será el primero en salir a las carreteras de tierra.

Rovanperä, actual campeón mundial, se aupó al liderato tras lograr en el Rally de Portugal su primer triunfo de un temporada en la que empezó con un segundo puesto en Montecarlo y tres cuartas plazas en los rallys de Suecia, México y Croacia. No ganaba desde septiembre del año pasado, en Nueva Zelanda.

El finlandés suma 98 puntos, 17 más que el estonio Ott Tänak (Ford Puma), ganador en Italia en 2022; y ya 29 respecto al francés Sebastien Ogier y el británico Elfyn Evans, ambos con Toyota GR Yaris. El belga Thierry Neuville (Hyundai i20) es quinto a 30.

Rovanperä nunca ha ganado en la isla italiana. Su mejor resultado llegó en su debut, en 2019, cuando ganó en la categoría WRC2 Pro y terminó noveno en la general con un Škoda Fabia Rally2.

Desde que pasó a Toyota, Rivanperä se ha estrellado y ha sufrido problemas mecánicos, En 2022 terminó en el quinto puesto y sin ritmo durante toda la carrera.

"No es mi rally favorito. No creo que sea posible ganar desde delante, no lo veo posible. Por supuesto, lo intentaremos y presionaremos para conseguir un buen resultado e intentaremos tener un buen fin de semana, pero salir primero el viernes será complicado", el explica el piloto de 22 años en la web del Mundial.

Cerdeña es tradicionalmente uno de los rallys que más perjudica al primero en salir a los tramos de tierra, ya que va 'limpiando' el camino para los que salen detrás.

Sebastien Ogier, ocho veces campeón del mundo y que disputa el actual certamen a tiempo parcial, regresa a la competición en Italia tras estar ausente en Portugal. Desde que la prueba pasó de San Remo a Cerdeña, el francés es el más laureado con cuatro triunfos en la isla (2013, 2014, 2015 y 2021), lo que le hace claro favorito a un nuevo triunfo.

En Cerdeña también estará, en su cuarta cita de la temporada, el español Dani Sordo (Hyundai i20), ganador dos veces del rally italiano, en 2019 y 2020, y aspirante a firmar el tercero.

En la cuarta cita del año para el cántabro, que al igual que Ogier no disputa todo el campeonato, y acude tras haber sido segundo en el Rally de Portugal.

El Rally de Italia-Cerdeña, que este año cumple su vigésima edición, comienza este jueves con la disputa de un solo tramo cronometrado, de 3,23 kilómetros en Olbia, que será el cuartel general de la carrera. El viernes habrá seis especiales, el sábado ocho, y el domingo, último día, cuatro.

En total serán 1.183,86 kilómetros, 334,05 de ellos pertenecientes a los 19 tramos programados, entre ellos Monte Lerno, de 49,92 kilómetros y que se recorre dos veces el viernes. EFE

sab/ea