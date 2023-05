Remiro: "Ojalá algún día pueda ir a la selección, si hay que ir de utillero, de utillero"

Carlos Mateos Gil

Madrid, 31 may. El guardameta Álex Remiro (Cascante, 1995) no quiere pensar aún en las vacaciones pese a que su equipo, la Real Sociedad, ha cumplido de forma matemática con el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones.

La esperanza de poder ir por primera vez con la selección española le mantiene ilusionado. EFE le ha entrevistado en la previa de la próxima lista de Luis de la Fuente, después de participar en el foro "Chat Relevo" para hablar de la salud mental.

Pregunta: ¿Satisfecho con la temporada del equipo?

Respuesta: Estamos contentos por cómo ha ido la temporada, por conseguir el premio tan grande de clasificarnos para la Liga de Campeones y por haber crecido tanto como grupo e individualmente cada uno.

P: ¿En algún momento pensaron que no iban a lograr entrar en la máxima competición europea?

R: No hemos pasado malos momentos, pero sí hemos tenido la sensación de que nuestros perseguidores nos lo estaban poniendo muy difícil y nos iban a pillar. Pasamos un tramo en el que empatamos con el Celta al final, en el que perdimos contra el Valladolid; y pensábamos que podíamos echar de menos esos puntos al final. Le dimos rápido la vuelta a esa pequeña mala racha y con nuestra calidad, sobre todo la de los de arriba, se consiguió el objetivo.

P: ¿Y cuándo terminaron de creer que era posible?

R: Ganar al Barcelona y al Real Madrid nos dio mucha fuerza mental y como grupo de cara a afrontar los siguientes. Cuando vencimos a rivales así, en momentos en los que el Villarreal no estaba fallando, nos hizo sentir muy bien.

P: ¿Cuáles son las expectativas de cara al próximo curso?

R: Tenemos ganas de vernos en la Liga de Campeones, como profesional quieres saber si estás al nivel para competir bien y hacer buenos papeles, ir a ganar partidos. Es muy difícil, pero es un reto muy bonito. Como equipo tenemos nuestro margen de mejora, pero si seguimos trabajando como esta temporada haremos buenos partidos, estoy seguro. Para nosotros lo importante es el proceso de crecimiento de los jugadores, del club. Estamos en muy buena línea y eso va a hacer que ganemos partidos.

P: ¿Hasta dónde puede llegar esta Real? ¿Es su techo jugar la Liga de Campeones?

R: ¿Llegar más allá de clasificarse para la Liga de Campeones qué es? ¿Ganar títulos? El techo es seguir mejorando, seguir con la progresión. Nuestro objetivo es el camino, no el resultado final. La mejora de los jugadores, del club, de que el estilo de juego se vea plasmado en el campo. No conseguir eso sería un fracaso, pero no hablo de lo deportivo porque creo más en el proceso.

P: Ustedes han hecho los deberes, el Athletic todavía no. ¿Le gustaría verle en Europa la temporada que viene?

R: Personalmente voy más con Osasuna. Pero Osasuna o Athletic, los dos me valen.

P: Al haber hecho una buena campaña, todo apunta a que va a ser un verano lleno de rumores, de entradas y de salidas. ¿Cómo lo encara el vestuario?

R: Siempre pasa, pero ahora van a sonar nombres más importantes por la competición que viene y el puesto en el que hemos acabado. Si se habla es bueno, es porque hemos estado muy bien y son grandes jugadores. De momento los que se pueden ir o tienen ofertas han dicho que se quieren quedar y el presidente ya ha anunciado que o se paga la cláusula o nada. A día de hoy, tranquilidad. Lo que tenemos es magnífico, somos amigos, nos llevamos fenomenal. Queríamos jugar en Champions con la Real y es un sueño muy grande poder hacerlo juntos.

P: ¿Se ve llegando a la selección española? ¿Es una cuenta pendiente para usted?

R: No es una cuenta pendiente. Yo hago mis partidos, mis números. Creo que he hecho un gran año y a nivel personal me siento muy bien por haber estado así. Creo que he mejorado respecto al año pasado, que era uno de los objetivos que yo tenía como portero y como persona, y la selección es un premio, tan grande como la Liga de Campeones.

Ojalá algún día poder ir de la manera que sea, si hay que ir de utillero, se va de utillero, no hay problema. Pero no depende de mí, lo que depende de mí es entrenar y estar preparado para mi entrenador. Estoy muy contento con los minutos que he tenido este año y con el rendimiento que le he dado. Como lo estoy de estar en la prelista otra vez. Son premios. El reconocimiento de la gente y que en las entrevistas siempre me hagan esta pregunta es señal de que hay gente que piensa que puedo estar. Eso es muy importante.

P: ¿Cómo vive un candidato a entrar los días previos a que se dé una lista?

R: Con una ilusión muy grande por ponerle esa guinda a mi año. Pero es un premio muy grande y hay grandísimos porteros que también optan a ello. Hay que respetar esa competitividad.

P: ¿Qué le ha parecido todo lo que se ha vivido en las últimas semanas tras los insultos racistas a Vinícius Jr. en Mestalla? ¿Qué solución tiene esto?

R: La solución es la educación. No me entra en la cabeza. No hay cabida en ningún ámbito de la vida para el racismo ni para ningún tipo de insulto o agresión. Tenemos un altavoz muy grande que es ser jugadores, estar en LaLiga. Esta tiene que tomar medidas, lo ha hecho. A algunos les gustarán más y a otros menos, pero no hay cabida para lo que ha pasado.

Es un problema actual en España y si se puede sacar algo bueno de esto es que alguien tan bueno como Vinícius tenga el valor de querer parar un partido, mostrar la personalidad para hacerlo. Es un gesto espectacular. Todos le apoyamos y estamos en contra de lo que ha pasado. Se ha hecho viral un problema que existe de verdad y que hay que afrontarlo. EFE

