Jaume Ponsarnau amplía su contrato con el Surne Bilbao hasta 2025

Bilbao, 31 may. El entrenador del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, ha ampliado el contrato que le unía al club bilbaíno hasta 2024 por un año más, hasta 2025, según ha anunciado este miércoles en el Bilbao Arena de Miribilla el director deportivo de la entidad vasca, Rafa Pueyo.

Pueyo hizo ese anuncio en un rueda de prensa en la que estaba acompañado por el propio técnico catalán, del que valoró su trabajo en esta primera temporada como técnico de los 'hombres de negro' y quien se mostró muy "agradecido" por la oferta recibida.

Esta temporada, el Surne Bilbao ha finalizado en la duodécima posición de la Liga Endesa tras un curso en el que siempre tuvo bastante clara la permanencia, que era su gran objetivo.

En la Liga de Campeones FIBA (BCL), a la que le espera volver el próximo curso si se dan las condiciones para ello, algo que no está todavía decidido, el equipo vizcaíno llegó a la fase del Top16.

"Jaume va a estar con nosotros las dos próximas temporadas, por lo menos. Estamos muy satisfecho de su trabajo, de como ha funcionado el equipo y de como él se ha implicado, se ha adaptado y se ha involucrado en el trabajo del club", destacó Pueyo los motivos por los que el Bilbao Basket decidió ofrecer la renovación y dos años de contrato al técnico de Tárrega.

Ponsarnau, por su parte, se mostró muy "agradecido a la confianza de Rafa y del club para seguir" y consideró que "si esto ha sido posible ha sido también porque los jugadores que han estado esta temporada han ayudado a que esto funcionase".

"También tengo que agradecer su trabajo a todos los miembros del staff. Me he encontrado con un contexto muy positivo de trabajo, muy positivo de entorno, en el que me he sentido muy bien. La familia está muy contenta de que yo esté aquí y creo que seguir trabajando juntos nos puede servir para conseguir más cosas", avanzó Ponsarnau de cara al futuro inmediato. EFE

