Gobierno y Junta de Andalucía polemizan por la campaña alemana contra la fresa de Huelva

Sevilla/Huelva, 31 may. La campaña de la asociación alemana Campact para exigir a las cadenas de supermercados del país que no vendan fresas de España para no contribuir a la desecación del Parque Nacional de Doñana ha vuelto a provocar un enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía.

La asociación alerta de que "especialmente tras el éxito electoral del Partido Popular en las elecciones regionales y locales del pasado fin de semana, existe el peligro de que el robo de agua pase ahora a estar permitido oficialmente", en referencia a la proposición de ley de ordenación de regadíos de la Corona Norte de Doñana que se tramita en el Parlamento andaluz a propuesta del PP y Vox.

A través de sus perfiles de Twitter, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, han vuelto a pedir la retirada de la proposición de ley.

"El negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales", ha señalado Sánchez en un tuit, que finaliza con "Salvemos Doñana".

Teresa Ribera ha escrito: "Alerta entre los consumidores alemanes que amenazan con un boicot a las fresas españolas", para añadir que "es imprescindible despejar ya cualquier duda: Juanma Moreno debe retirar de inmediato la ley de regadíos que amenaza Doñana".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también en Twitter ha contestado: "La manipulación se les ha ido de las manos. Hablar mal de Andalucía y sus agricultores en Europa tiene estas consecuencias. Están jugando con el pan de miles de familias".

"Doñana se salva con más compromiso y menos demagogia. ¡Ya está bien!", concluye Moreno.

Por su parte, en declaraciones a los periodistas, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Ramón Fernández-Pacheco, ha dicho que Pedro Sánchez se pone "al lado de los que nos atacan", a pesar de que su labor debe ser defender al país, a la comunidad más poblada y a una provincia como Huelva.

Ha lamentado que el Gobierno central haya mantenido "una actitud irresponsable" durante muchos meses con Sánchez y la ministra Teresa Ribera a la cabeza, y "la consecuencia" son las noticias que vienen de Alemania.

Además, ha afeado que cuando se conoce ese temor de los consumidores alemanes el presidente, "lejos de dar la cara por su país", apoya a quienes "atacan a Huelva", algo que ve "absolutamente demencial".

"Basta ya de dar pábulo a bulos, de hablar mal de Huelva, de Andalucía y de atacar a un sector productivo", ha dicho el portavoz de la Junta, quien considera que se trata de una "traición" a la provincia.

El portavoz ha mandado un mensaje a los onubenses frente a los "ataques sistemáticos" del Gobierno de España, para que sepan que el Ejecutivo andaluz les va a defender "a capa y espada" con la preservación del espacio protegido como una línea roja "infranqueable".

El portavoz ha resaltado que los resultados electorales del domingo, que darán al PP por primera vez en la historia la Diputación de Huelva, demuestran que los onubenses saben que la iniciativa "no ataca a Doñana ni al acuífero" y que la Junta les está defendiendo. EFE

