El PP no se cree que Sánchez se quiera desmarcar de Bildu: "Los hechos están ahí"

Madrid, 31 may. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho este miércoles que no se cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE quieran marcar ahora distancias con Bildu, porque "los hechos están ahí" y su relación con esa formación "no se puede borrar en dos minutos".

Así lo ha asegurado en una entrevista en Antena 3 recogida por EFE, después de que los socialistas anunciaran que no permitirán que Bildu gobierne en Navarra, aunque eso dificulte de la investidura de su candidata a la reelección, María Chivite.

"A estas alturas lo que puedan decir no tiene credibilidad porque los hechos están ahí: Hoy Bildu está más fuerte que nunca, y las urnas lo han demostrado, por el blanqueamiento que le ha hecho el PSOE con Pedro Sánchez al frente", ha dicho.

Y se ha mostrado convencida de que los españoles ya tienen "muy calado" a Sánchez y, sobre todo, en lo que tiene que ver con su relación con Bildu y su "ausencia absoluta" de líneas rojas a la hora de apoyarse en ellos si los necesita.

De hecho, ha proseguido, su planteamiento de cara a las próximas elecciones generales no es el de ganar sino el de reeditar un gobierno frankestein en el que Bildu volverá a tener protagonismo, ha aseverado. EFE

