Abortan el lanzamiento del cohete Miura 1 desde Huelva por meteorología adversa

Huelva, 31 may. El Miura 1, el cohete diseñado y construido por la empresa ilicitana PLD Space, no ha sido finalmente lanzado al espacio este miércoles desde Moguer (Huelva) al no contar con la meteorología adecuada para garantizar la seguridad en tierra y en vuelo requeridas.

Así lo han comunicado a las 8:31 horas a través de la emisión en streaming del lanzamiento, Sara Poveda, primera empleada de PLD Space, y Roberto Palacios, ingeniero de sistemas de MIURA 5 -el cohete reutilizable que se lanzará en 2025 desde la Guayana Francesa-, que ha precisado que se estaban dando "fuertes rachas de viento en altura, fuera de límite".

La misión se ha abortado después de haber realizado la secuencia completa de la cronología del lanzamiento, que ha resultado toda correcta: "Es una pena porque la cronología estaba bien, hemos llegado hasta el punto de cargas de tanque final; hoy el día se ha dado así, lo intentaremos en los próximos días", ha indicado Palacios.

De esta forma, la empresa buscará una nueva ventana de lanzamiento para llevar a cabo este primer lanzamiento del Miura 1, el demostrador tecnológico que servirá de base para el Miura 5.

Todo estaba previsto en la base militar de Médano del Loro, en Moguer Huelva, para este lanzamiento que se iba a coordinar desde el Centro de Experimentación de El Arenosillo del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), unas instalaciones próximas en las que el cohete se encuentra desde abril.

La cronología, un proceso bastante largo, comenzaba antes de la medianoche y a las 6:30 horas la empresa comunicaba un problema con la carga del oxígeno líquido que finalmente quedó resuelto.

A las 8:15 horas todo esta previsto, si bien durante el "go on go", un momento "crucial" de la cronología en el que se comprueba que los subsistemas del cohete, la base de lanzamiento y la meteorología esté en situación óptima, no se ha recibido el visto bueno de esta última por esas fuertes rachas de viento en altura, de más de 20 kilómetros hora, teniendo que abortar la misión.

Se trata de la segunda ocasión en que ha sucedido esto, después de que a principios de la semana pasada tuviera que hacerse lo mismo también por no contar con las condiciones meteorológicas adecuadas, aunque en esa ocasión, la suspensión se llevó a cabo antes de iniciar procedimiento alguno.

Durante los días sucesivos se estuvieron monitorizando las condiciones meteorológicas para buscar el día adecuado, lo que unido a la celebración de la romería del Rocío por el entorno de la base de lanzamiento, motivaron que el día elegido fuera hoy.

Habrá que esperar para ver al Miura 1, bautizado así por la ganadería brava y como símbolo de marca española, convertirse en el primer cohete privado cien por cien español en ir al espacio y con ello poner en valor el trabajo en 2011 iniciaron en Elche (Alicante) los ingenieros Raúl Torres y Raúl Verdú con 3.000 euros, que hoy día se traduce en tres sedes y más de un centenar de empleados.

Este primer vuelo tiene como objetivo principal comprobar el funcionamiento de tecnologías clave en vuelo, algo que hasta la fecha no se ha podido realizar: el perfil de empuje del motor en condiciones de vuelo, el comportamiento aerodinámico del lanzador, el seguimiento de la trayectoria nominal, el comportamiento nominal de todos los subsistemas bajo condiciones reales y la exposición a condiciones espaciales reales.

El vuelo diseñado tiene una duración prevista de 6 minutos en el que las condiciones de microgravedad y apogeo se alcanzan a 80 kilómetros de altura y un equipo de PLD Space se encargará de la recogida del cohete en el Océano Atlántico, una vez se haya completado el amerizaje. EFE

1010282

lra/fs/pss

(vídeo)