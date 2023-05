Remiro: "Fallar no debe dar miedo"

Madrid, 30 may. Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, destacó este martes la importancia para los futbolistas de elite de trabajar la salud mental y señaló que los jugadores no deben tener "miedo" a fallar y que cuando eso sucede, hay que asumirlo.

"Si fallas se te va a señalar probablemente. Para mi hay que asumirlo, no pasa nada por decir que he fallado. No te debe cohibir, dar miedo. En la elite el fallo está en cada acción y las consecuencias son mucho más importantes. No me siento peor portero por fallar, he fallado y punto. Aprender de los errores es lo mejor que puedes hacer", manifestó.

"Todas las acciones que haces son acierto y error, y eso hay que gestionarlo. Yo lo gestiono desde la naturalidad de lo que he vivido y de que creo en lo que hago", añadió durante una participación en el foro Chat Relevo que se centró en esa temática.

Remiro defendió la importancia de recurrir a un psicólogo: "Cuando llegué a Segunda como cedido era un niñato, tenía un contrato largo en el que ganaba mucho dinero. No jugué, no me fueron las cosas bien, tenía un compañero veterano que lo había hecho bien el año anterior. Pedí ayuda. Era un niño que no tenía claras sus prioridades, qué tenía que hacer para llegar, competir y ser feliz compitiendo y jugando".

"Cuando llegas a niveles de exigencia tan altos miramos la comida, hacemos ejercicio físico fuera, tenemos asesor económico... y hay que tener un psicólogo también, es clave. Me he sentado con jugadores para que hablasen con mi psicóloga o con alguien que supiera lo que estaba pasado. Recuerdo una persona que acababa los entrenamientos llorando. Tengo en mente 3 ó 4 personas a las que les he dicho que trabajen con un psicólogo", dijo.

Sobre su relación con los otros porteros con los que ha competido por un puesto, declaró: "La portería es un equipo dentro de un equipo. Hay un compañero como tú, con los mismos miedos, las mismas preocupaciones, se prepara como tú. Sabe cuando has parado un balón difícil, cuando era complicado o no. Lo afronto como si fuera mi hermano, un cómplice de lo que yo hago. Cuando me ha tocado no jugar le he dado naturalidad, intentando dar consejos, diciéndole lo que yo habría hecho".

Uno de los momentos en los que mejor le vino ayuda externa fue cuando dejó de jugar en el Athletic: "Hay situaciones contractuales en las que uno debe tomar una decisión, y eso te lleva a pros y contras. A mi me implicó que tenía un año vacío de partidos. Ahí ya tenía herramientas trabajadas en los cinco años anteriores para saber poner el foco en eso".

Su psicóloga, Mar Rovira, con la que compartió atril, destacó la actitud del arquero en aquellos momentos: "Lo que hizo el año del Athletic es memorable, estar un año entero entrenando con el nivel de máxima exigencia sin jugar... eso cualquier persona no lo hace porque la recompensa inmediata no está y la lejana no se ve".

"Los porteros son un deporte individual dentro del colectivo. Tienen mundo interior, riqueza, son especiales, tienen sentido de la responsabilidad", opinó la especialista sobre los jugadores en esa posición.

También intervinieron la psicóloga Elena Beltza y el doctor de psicología del deporte Álex García. La primera, con la que el jugador de la Real Sociedad coincide gracias a la ONG Fútbol Más España en la realización de talleres destinados a clubes, indicó: "Las familias son muy importantes en los niños que hacen deporte. El deporte son retos a superar y sin disfrute y sin querer jugar se hacen muy grandes, pueden hacerse bola. Ahí, es importante que esté y acompañe".

García apuntó que "familias, entrenadores, representantes... todos pueden aportar al bienestar psicológico. El porcentaje en el deporte de gente con problemas es parejo al de la sociedad en general. Que haya desaparecido el estigma de la salud mental y que se pueda hablar de ello es para poner en valor la labor de los futbolistas, es fundamental". EFE

