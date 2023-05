Montero: "Estoy convencida de que vamos a ganar las elecciones y a seguir gobernando"

Madrid, 30 may. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha asegurado esta noche que el PSOE va a ganar las elecciones del 23 de julio y que, por tanto, va "a seguir gobernando".

"Estoy convencida de que vamos a ganar las elecciones y a seguir gobernando", por lo que, de hecho, ya está preparando el proyecto de presupuestos generales del Estado, ha manifestado en una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser. "Estoy convencida de que vamos a gobernar", insistió.

Montero, que es también vicesecretaria general del PSOE, ha considerado que el adelanto electoral por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es "de una inteligencia muy importante, de una osadía y valentía política que marca la diferencia".

"En los órganos de dirección del partido todo el mundo coincide en que era lo mejor por salud democrática porque el resultado de las urnas marcaba un mensaje nacional y era bueno darle la palabra a los españoles", ha destacado Montero, tras subrayar la "unanimidad" de la cúpula socialista en apoyar el adelanto electoral.

La ministra ha calificado de "mentira" que se diga que el único afán de Sánchez en permanecer en la Moncloa, al tiempo que ha llegado a definir como "adelanto técnico" la convocatoria de generales para julio porque "prácticamente quedaban dos meses" de actividad en el Congreso.

Ha reconocido que los resultados del domingo "no han sido buenos para el Partido Socialista": "no nos lo esperábamos, no han sido conforme a nuestras expectativas", ha admitido Montero, quien, no obstante, ha estimado que no son tantos los votos perdidos por el PSOE como lo que le ha supuesto en pérdida de poder territorial.

En su opinión, las encuestas "aciertan poco" en esa proyección del voto y hasta "el último minuto no se puede decir cuál va a ser el resultado de las elecciones".

Para Montero, "el ruido" y "la bronca" en los que el PP ha querido desarrollar la campaña, en lugar de hablar de economía, bienestar social o educación, "han ganado la batalla" en los comicios. Por ello, ha defendido "arrinconar esa marea reaccionaria" que significa PP y Vox y hacer una nueva campaña "en positivo".

Ha asegurado que el PSOE intentará alianzas progresistas en todos las comunidades y ayuntamientos que puedan, y nunca con el PP, del que ha llegado a decir que es "indistingible" de Vox en las políticas.

Incluso ha llegado a afirmar que el líder de esta formación, Santiago Abascal, en la campaña ha tenido "un tono más moderado que el PP".

Sobre la victoria de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, ha afirmado que la composición de la comunidad le ha beneficiado ser la lista más votada, aunque su política no se ha diferenciado de otros presidentes autonómicos socialistas como el extremeño Guillermo Fernández Vara. EFE

fp/mmg