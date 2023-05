Joe Mazzulla: "Mis jugadores dieron todo lo que tenían"

Redacción Deportes (EE.UU.), 29 may. Joe Mazzulla, entrenador de los Boston Celtics, elogió este lunes a sus jugadores pese a la dolorosa derrota en el séptimo encuentro de la final del Este ante los Miami Heat (84-103, 3-4 en la serie).

"Este es uno de los mejores vestuarios de los que he formado parte", afirmó en una rueda de prensa.

"Dieron todo lo que tenían. Es lo más importante a llevarse de esto. Obviamente, no conseguimos nuestra meta. No ganamos, que era nuestra meta. Así que fracasamos en ese sentido, pero no fue porque los chicos no tuvieran un sentido de solidaridad, de carácter y de quienes simplemente son como personas", agregó.

Los Celtics no solo se quedaron fuera de la lucha por el anillo sino que además dejaron escapar la posibilidad de una remontada histórica en la NBA, ya que nadie ha conseguido darle la vuelta a una eliminatoria después de ir perdiendo 3-0 (balance de 151-0 en esas series para los equipos que ganaron los tres primeros encuentros).

Especialmente significativa en la derrota en este encuentro en Boston con 3-3 fue la mala suerte de Jayson Tatum, que se torció el tobillo izquierdo en la primera jugada del encuentro y que jugó todo el partido con evidentes muestras de dolor y con muchas limitaciones de movilidad y en el tiro (14 puntos y 11 rebotes al final).

"Simplemente intentó jugar pese a ello lo mejor que pudo", dijo Mazzulla sobre su estrella.

Los Celtics sufrieron desde el perímetro con un terrorífico porcentaje de triples con un 9 de 42 (21,4 %) después de un escalofriante 0 de 10 en el primer cuarto.

"Continuamos luchando en defensa, incluso aunque nuestros tiros no estuvieran entrando. Simplemente no podíamos anotar", comentó el técnico.

Para Mazzulla, la diferencia en esta final del Este tan igualada estuvo en que los Heat fueron superiores durante "tramos más largos" que los Celtics.

"No fuimos (en el séptimo partido) tan eficientes en la transición. Creo que no jugamos bien, simplemente no jugamos bien", indicó.

"Los Heat jugaron mejor que nosotros y eso es todo. Crédito a ellos. No jugamos bien esta noche", afirmó. EFE

