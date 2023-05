Igea (Cs): "Si no concurrimos a las elecciones, el partido es inviable"

Valladolid, 30 may. El portavoz de Cs en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, ha manifestado este martes que si la formación no concurre a las elecciones generales del 23 de julio, el partido tiene que "reconocer que es inviable".

Así lo ha asegurado el procurador antes de entrar en el Comité Nacional de la formación, que se reúne hoy para debatir precisamente si concurrir o no a las elecciones generales convocadas ayer por Pedro Sánchez después de los malos resultados cosechados el pasado domingo.

A pesar de no formar parte del Comité Nacional, Igea ha acudido a la reunión invitado por el secretario de Cs y ha aportado un "documento de análisis" en el que expone la situación actual del partido tras la "debacle absoluta" del 28M.

Según Igea, la formación "no puede hacer como que no ha pasado nada" después de que en seis comunidades el partido no haya superado el 1 por ciento del voto y, en otras cinco, tengan entre un 1 y un 2 por ciento.

"Lo que no se puede hacer es no hacerse cargo de la realidad", ha apuntado el exdiputado nacional de Cs y exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, que ha exigido "asumir responsabilidades" a la dirección de su partido.

Por todo ello, Igea ha abogado por que el partido se presente a las elecciones generales, ya que Cs es una formación que "pretende gobernar la nación", por lo que "tiene que presentarse a las elecciones importantes. Y si el partido no es viable, hay que decirlo y asumir la responsabilidad".

"Esto no es un tiempo de espera para las europeas", ha apostillado Igea. EFE

aam/bal