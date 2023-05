Gustavo Martín: el verdadero premio para un escritor es encontrar a un lector que le lea

Rafael Peña

Ceuta, 30 may. El escritor vallisoletano Gustavo Martín, Premio Nacional de Narrativa y el Premio Nadal, ha resaltado que el "verdadero premio" para un escritor es poder encontrar "un lector que le lea" porque ha opinado que un libro necesita "ser escrito" pero para existir necesita "ser leído".

Así ha reflexionado Gustavo Martín Garzo (Valladolid, 1948) en una entrevista con EFE en Ceuta, donde participa en los actos de la "Feria del Libro" que se inauguró el pasado viernes en una ciudad que visita por segunda vez aunque "de la primera casi ni me acuerdo porque fue hace muchos años".

Distinguido con el Premio Miguel Delibes (1993), el Premio Nacional de Narrativa (1994), el Premio Nadal (1999) o el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil (2004) ha dicho que "si escribes un libro para que se quede encima de tu mesa es un libro que, en realidad, no tiene una existencia objetiva".

Para Martín, que acaba de publicar su nueva novela "El último atardecer",, "ese es el verdadero premio aunque los reconocimientos ayudan en el sentido de que es un estímulo, ya que un escritor siempre es un ser muy inseguro porque no sabe si ha escrito algo que merezca la pena o no y el hecho que te den un premio que normalmente te lo dan expertos lectores es unas especie de saber que no te has equivocado del todo".

Y otro segundo aspecto es la promoción del libro. "Para llamar la atención de la gente y los lectores de que ese libro existe y se puede encontrar en las librerías".

Fundador de las revistas literarias "Un ángel más" y "El signo del gorrión", ha reconocido que la literatura española se encuentra en un momento "muy bueno, hay muchísimos escritores y escritoras que están escribiendo obras muy importantes, por lo que goza de muy buena salud, además de mucha diversidad porque son libros muy diferentes unos de otros y eso es bueno para que haya un poco de todo ya que la vida es diversa".

Las redes sociales no entran mucho en su vocabulario "porque es un mundo al que soy ajeno ya que hay muchos escritores jóvenes que entran en ese mundo porque les pertenece pero yo he llegado demasiado tarde y ni tengo ni deseo tener redes, aunque es una forma de difusión de los libros".

PRODUCCIÓN INCESANTE

Desde su primer libro "Luz usada" (1986), su actividad literaria ha sido incesante con más de cuarenta publicaciones. "Yo me siento un narrador o un contador de historias aunque también he escrito pequeños ensayos pero nunca creo que escribiré una autobiografía porque es un género que no termino de entender o no me siento muy tentado".

El autor, casado con la escritora Esperanza Ortega, ha apuntado que se considera un "narrador" que ha escrito "no sólo para adultos sino para niños pero no diferencio una cosa de la otra porque me gustaba mucho la literatura fantástica porque pienso que el mundo de los cuentos no sólo es un mundo que debe interesar a los niños".

Y lo contextualiza: "Soy de la opinión que pobre del adulto que no se sienta interesa por esas historias que hablan de lo que somos, lo que es nuestra vida más interior y no la que tenemos delante, es decir, la vida de nuestros deseos, nuestros anhelos, sueños y fantasías, es decir, la realidad y la fantasía se necesita mutuamente porque la realidad sin fantasía pierde el sentido".

Más enfocado en las novelas y las poesías ha entendido ante EFE que un libro "es un sueño que tiene un escritor que no se conforma con tenerlo en su cabeza sino que decide ponerlo por escrito y esa una forma de dárselo a alguien para que entre en tu sueño y poder encontrarte con los demás".

El escritor se encuentra en la labor de promoción de su nueva novela "El último atardecer" que es una historia de amor "de una joven médica que llega a un pueblo de Castilla donde ejercerá por primera vez su carrera y en ese lugar le empiezan a suceder una serie de cosas que anota en un diario, que a su vez es una carta a su padre al que estaba muy unido". EFE

