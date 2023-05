Bolsova: "No quiero dejar pasar una segunda oportunidad"

Luis Miguel Pascual

París, 30 may. Aliona Bolsova lleva la sonrisa incorporada, pero es reciente. La española confiesa en una entrevista con EFE que lloró amargamente cuando el pasado viernes perdió el último partido de la fase previa de Roland Garros, lo que le dejaba fuera del torneo, pero que vivió "con mucha ilusión" que fuera repescada para el cuadro final y no quiere dejar pasar una segunda oportunidad.

"Es una sensación muy rara, nunca antes me había pasado y es como que lo afronto todo con más calma. Yo ya he perdido aquí, así que todo lo que venga a partir de ahora es un regalo", afirma la de Palafrugell, poco después de derrotar en primera ronda del torneo a la eslovaca Kristina Kucova, por 6-2 y 6-1.

"Había terminado mi partido (de la fase previa) y me fui a un ladito a llorar de frustración, había estado muy cerca de ganar el segundo set y estaba soltando todas las emociones. Incluso estaba mirando vuelos para irme de París y, como no me gustaba ninguno, tiré el móvil", relata la jugadora sobre las horas que siguieron a su derrota en el último duelo de la clasificatoria.

Todo fue rápido. Fue seleccionada para el cuadro final y su rostro cambió. "No sabía ni qué hacer. Así que les dije que me dejaran llorar un poco más y que luego ya me pondría contenta".

Nunca antes había sido rescatada, esa figura extraña del "lucki loser" (afortunado perdedor) que permite repescar a algunos de los que han perdido la fase previa para rellenar los huecos de tenistas que son baja de última hora en los torneos grandes.

Pero Bolsova sabe mucho de segundas oportunidades, ella que en 2019 pisaba por vez primera un torneo grande, en el mismo escenario de Roland Garros, y contra todo pronóstico fue avanzando rondas hasta alcanzar los octavos de final, donde fue presa de la estadounidense Amanda Anisimova.

Ante sí se abría todo un universo de oportunidades nuevas, viajes, torneos grandes, rivales importantes, una auténtica carrera profesional. Pero las cosas no fueron sencillas.

"Me dio un choque de realidad, dudaba si yo merecía estar ahí. Fue duro. Por fin entraba entre los cien mejores, pero no disfrutaba de los torneos", señaló.

El contacto con el éxito quemó sus ilusiones y Bolsova volvió a sumergirse en los confines del ránking. "Estuve a punto de irme mucho más abajo de la 200 el año pasado", recuerda.

Era el momento de cambiar, de darse una segunda oportunidad de estar entre las mejores.

"Había que hacer un cambio mental. Estoy aprendiendo que lo más importante es disfrutar de todo esto, no dar nada por sentado y eso es primordial. He recorrido un gran camino para volver a intentar entrar entre las 100 mejores", afirmó.

Para lograrlo, Bolsova ha llevado a cabo "un trabajo mental", pero también se apoya en su propia experiencia.

"NADA ES IGUAL QUE ANTES"

"Ahora nada es igual que antes. Cuando estaba sin ránking, llegué aquí y de golpe entré en el top-100 todo fue muy fácil. Pero luego tienes que luchar cada día, subes, bajas, eso te curte de otra manera", indicó.

"Entonces tenía poca experiencia, iba de forma inconsciente sin saber lo que me estaba pasando. Tuve una buena racha y todo se dio. Ahora soy más mayor, tengo más experiencia, estoy más asentada en el circuito. Lo vivo de forma diferente. Lo único que es igual es la ilusión de jugar un torneo grande", apunta.

El terreno recorrido sirve para afrontar el futuro. En su segunda participación en Roland Garros cayó en primera ronda y luego siguieron dos años de ausencia.

Ahora, con 25 años, la vida ha vuelto a darle una segunda oportunidad de estar en el torneo que le abrió las puertas de los cielos y también que aceleró su madurez.

"Aquí yo ya he perdido, así que todo lo que venga es un regalo", asegura la jugadora, que cree que afrontará con una ilusión especial lo que queda de competición.

Por ahora, otra eslovaca, Ana Karolina Schmiedlova, 100 del mundo, que dio la campanada al derrotar a la rusa Veronika Kudermetova, undécima favorita.

"Entraré a jugar y tendré los mismos nervios, las mismas ganas de ganar de siempre. Pero ahora será más fácil disfrutar. Ya he perdido una vez, ya está", indica.

En su mente, sin embargo, mantiene viva la ilusión que asomaba en sus ojos en aquel 2019 en la que los focos de Roland Garros se posaron en su rostro.

"Lo que yo realmente quiero es estar entre las mejores, competir con las mejores", afirma, algo que ya había repetido hace cinco años. EFE

lmpg/og