Multitudinaria fiesta en las calles de Ferrol para celebrar el ascenso del Racing

Ferrol, 29 may. Miles de personas han acompañado este lunes a la plantilla y al cuerpo técnico del Racing de Ferrol en las celebraciones por el ascenso del equipo a Segunda División, durante las cuales los futbolistas han recorrido la ciudad en un autobús descapotable y han acudido a una recepción en el Ayuntamiento ferrolano.

El vehículo completó un largo periplo, iniciado en el polígono de A Gándara y que discurrió por los barrios de Ultramar, Recimil, Esteiro, Ferrol Vello y Canido, zonas en las que se han agolpado multitud de aficionados del conjunto que entrena Cristóbal Parralo.

Finalmente, jugadores y técnicos llegaron a la plaza de Armas, donde está ubicada la casa consistorial y que lució llena durante prácticamente dos horas, en las que se ha celebrado una recepción presidida por el alcalde en funciones, Ángel Mato, a cuyo término los futbolistas han intervenido ante el público desde el balcón del consistorio.

El presidente del Racing de Ferrol, José María Criado, ha afirmado durante la recepción que la escuadra "ha enganchado a la ciudad" y que en "cualquier casa de Ferrol hay un racinguista", como también que la sociedad ha tenido la "suerte de que un grupo inversor serio y responsable apostó por el proyecto" del club verde.

Así, ha hecho alusión al Grupo Élite, liderado por el empresario Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de la Corporación Hijos de Rivera, propietario de la firma cervecera Estrella Galicia.

El dirigente ha añadido que el conjunto ferrolano "quiere llegar a Primera División", categoría en la que nunca ha jugado en sus más de cien años de historia, y ha reconocido que no "es fácil, pero estoy convencido de que es más fácil subir de Segunda a Primera que de Primera Federación a Segunda".

El capitán del plantel, Joselu, ha recordado al fallecido presidente Isidro Silveira Cameselle por "todo lo que hizo por el Racing" y a su hijo, Isidro Silveira Rey, también dirigente del club e igualmente fallecido, y ha valorado que su familia dejase a la entidad en "las mejores manos posibles, es bueno que esté en las manos en las que está".

Asimismo, ha aplaudido la labor del director deportivo, Carlos Mouriz, del que ha dicho que es "una pieza clave en esto", y ha reivindicado la "humildad, lo grande de este equipo".

El futbolista de Palmeira ha sostenido que lo que ha conseguido el Racing de Ferrol "es increíble, estábamos deseando este momento", y ha instado a "tirar con humildad y estar unidos, es un triunfo de todo Ferrol; este club va a seguir llevando este escudo por España con mucho orgullo".

El alcalde de Ferrol en funciones, Ángel Mato, ha estimado que la "ciudad siempre fue muy maltratada" pese a que lo "tiene todo" y ha reseñado que ver cómo las "calles se llenan de gente no os podéis imaginar la ilusión que me hace, sois un referente; me encanta ver A Malata lleno de niños disfrutando con vosotros".

A los futbolistas les ha deseado que en Segunda División "hagáis el mejor papel posible" y ha mostrado su esperanza en torno a un futuro debut del equipo en Primera División: "Ojalá lo podamos ver; os habéis sobrepuesto a todas las dificultades, Isidro Silveira me gustaría que hubiese visto este ascenso".